陸委會主委邱太三拋出相互承認「中華民國主權論」，林佳龍接著重提「台美關係若要正常化，台灣國家必須先正常化，必須先自我承認是一個國家」。俄烏戰火未歇，民進黨人頻頻拋出政治議題，儘管新舊雜陳，大陸也不太會接受，但從民進黨人的積極性，可看出他們的政治企圖心非常旺盛。

從2019年初大陸國家主席習近平提出「兩制台灣方案」以後，民進黨剛剛遭遇2018年九合一選舉大挫敗，蔡英文抓住機會反擊習近平的說法，一下子變成「辣台妹」，助她一舉贏得2020年的總統大選連任。

選舉年又來了，民進黨人政治上旺盛的企圖心，又開始被撩起，邱太三提出相互承認「中華民國主權論」，林佳龍重提「正常國家論」，儘管有新有舊，但也算是對應習近平「兩制台灣方案」的一種遲來的回應。

既然習近平提出「兩制台灣方案」，前提是兩岸可以共同進行「民主協商」，那麼民進黨人願意提出新的說法，總比外交部長吳釗燮動輒噴口水罵中國要理性，大陸雖然不見得能接受，還是應該理性看待這種「隔空對話」，不必事事都認定民進黨人是在「謀獨」。

民共兩黨各有立場，這是不可否認的，立場要移動，相信大家也知道很難，只是與其在那裡罵來罵去，多一點理性的提出各種方案，兩岸都應該樂觀其成。只有不斷的提出方案，也許否定的否定，就可能是肯定，這樣兩岸才可能找到對話的突破口。因此，多一點理性，少一點口水，這是兩岸尋求「台灣方案」最該做的事。

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