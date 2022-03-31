1946年4月14日，蘇軍撤出長春，共軍即以3萬之眾圍攻之，政府先遣之保警總隊抵抗不敵，18日，共軍據長春。這天，馬歇爾自美返華，回到重慶。次日晚，蔣與馬談話，馬主張對共採取妥協辦法。據馬歇爾自述：

余（馬）返渝後，第一次與委員長會晤時，委員長即坦然告余一般情況如下：第一，中共無意履行協定。……第二，政府在滿各師，現有遭遇殲滅之虞。第三，不但前進恐不可能，且似有撤退必要。第四，委員長擬將全部軍隊撤出滿洲，並將滿洲事件，提交國際解決。

馬不同意蔣之意見，認為中共攻擊長春，顯係違反規定；而國方之措施，「亦屬過份挑釁，有時甚且愚昧。」認為「妥協且將更有利於政府，遠較撤出為佳。」翌夕，馬再晤蔣，蔣已不復言撤退之事，要求美船代運兩個軍前往東北。為馬所拒。

為此，政府的政協代表王世杰、陳立夫、卲力子、孫科、張厲生、張群等，即於20日晚間在吳鐵城寓商討對策，王力主以忍耐之態度與中共妥協，且與卲指責陳立夫過去數月鼓勵黨內倡異論，以增加對外接洽之困難。陳則力辯。

次日，蔣召集以上諸人在林園官邸會商，研究當前局勢及召開國民大會問題，所獲結論：認為共方條件至為苛刻，堅持國民政府委員名額須14名（包括民主同盟）；行政院須占6席，並須充任副院長、交通部長、經濟部長及軍政、財政、內政3部次長。表示如政府不改組，則共黨亦不參加國民大會。國方判斷共方並無急求解決之意。希於5月5日前改組政府，恐不可能，而國大之召開，亦難獲得協議。

問題的癥結仍在東北，其焦點則為長春問題。周恩來在22日花了兩個半小時，向馬歇爾指控國民黨屢次破壞協議，尤其是東北問題，周說：「1、2、3，3個月，中國國民黨的軍隊一直在打我們」。至於中共為何奪取長春？周說：「我們方面是願意實現3月27日的指令（停戰協議）的，而國民黨則不願，反用武力侵占了我們7個城市。鑒於他們占了我們的地方，我們遂也進占了長春。」周說：「我們一直是願意遵守停戰協定的。但國民黨不要停戰，要打我們，造成現在的局面。」

但馬對周的一面之詞，並不完全相信，也指責共方在談判中不實行協議。

關於接收東北主權問題，馬歇爾不能同意周恩來之詭辯。周說：「中心的問題是所謂接收主權，但接收，首先是從日本人手中接收，第二是由蘇聯移交。現在這些均不存在。某些地方，過去如停戰了，還可向蘇軍接收，因不停戰，以致某些地方由我方（中共）接收了，那裡已無主權問題。」意思說不停戰非中共之過也，而由中共接收，也就是恢復中國的主權了。所以馬歇爾告訴第三方面人士張君勵、羅隆基說：「周為他（馬）未遇過的外交對手」。

馬也責備國方：「每不遵守協商條件，予共方以口實，因之以小失大。……結果招致今日東北之不利形勢。」馬且對三人小組國方代表徐永昌說：「周恩來精敏異常，為鮮見之人物。」

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】