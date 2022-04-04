根據國民黨市議員徐巧芯披露，朱立倫日前深夜在與羅智強的電話中，提到「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你，我就是不要你」，如果這不是假消息，太令人震駭。

羅智強能不能選桃園市長，是羅智強憲法賦予公民的權利，黨提不提名有既定的黨規及前例，如黨內初選解決問題的機制，絕不是黨魁一句話，「我就是不要你」能定奪？黨的成敗是建築在大公無私上，大公無私才能集各地人才於一爐，大公無私才能與執政黨一決雌雄，而大公無私的方法莫過不用黑箱，一切透明。

國民黨最大的罩門，就是候選人競相柿子喜歡挑軟的吃，從國家領導人到地方縣市長，不但候選人如此，黨中央也喜歡把軟柿子留給圈內自家人，因此，形成兩個或多個候選人競爭，黨中央也因此捲入如同互毆的鬧劇。

如果徐巧芯所言非虛，朱主席與羅智強的矛盾，竟然演變出讓一個最大在野黨主席跟自己黨籍市議員，說出「我要跟你魚死網破」，不是顯得這主席格局太小？主席跟羅智強說這話，人們不會認定是跟一位市議員「我要跟你魚死網破」，而是跟幾十萬國民黨員說「我要跟你魚死網破」，對得起那些投下你選票的黨員嗎？

桃園這次市長選舉，國民黨勝算很大，也就是因勝算大，變成軟柿子，國民黨老毛病復發，尤其地方派系更視為禁臠，形成在地批空降，兩方爭奪拉鋸情勢，這對國民黨而言，並不是好事，難道國民黨忘了臥榻之旁老有一個在旁虎視眈眈假裝酣睡的人？

關於在地代表參選市長最佳的是台南市的謝龍介，毫無疑問這是一個典型案子，足資範式。謝龍介戰力、知名度，好得無話可說，如果以謝龍介例子來套桃園市，可能一下還找不出相同的個案，桃園的謝龍介出來。

目前桃園檯面上在地有意問鼎的國民黨籍候選人，並無很明顯突出能力，更沒有創造議題製造風潮的巧思，輾壓他黨對手，會的恐只是地方利益錯綜複雜的分配，這種作風其中隱藏許多風險，黨性不如派性，黨系不如派系，怎能有把握十足的將桃園執政權接手？

國民黨是一個有輝煌歷史的政黨，其實要總結百年多來其成功與失敗因素，只在一個分水嶺，團結與不團結。團結就寫下輝煌勝利，不團結就留下不堪的失敗。

成語「鷸蚌相爭，漁翁得利」，國民黨不能老做鷸蚌，能不能做一次漁翁？把鷸蚌留給對手？如對手不要，國民黨能要？執政黨這6年來，無視民意，只有上意，囂張跋扈，敢於不改其志，不就是因國民黨常內亂，陷於自相殘殺？成一個弱雞黨所致？請大大小小負責領導，從黨中央到地方，記得創黨總裁孫中山先生，為南北和連總統大位都可以讓，國民黨的後輩豈能毀黨輕率地說「我要跟你魚死網破」？

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