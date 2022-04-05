立陶宛能源部2日宣布本月起全面停止進口俄羅斯天然氣，成為歐洲首個擺脫俄國能源供應的國家。立陶宛總統瑙塞達呼籲歐洲國家跟進，並稱「如果我們能做到，歐洲其他地方也做得到」。

立陶宛的行動獲得拉脫維亞及愛沙尼亞的響應。但是波羅的海三小國總人口不到620萬人，如此規模的抵制如同一根刺針，能對俄羅斯造成多大的殺傷力呢？

另一方面，俄國外長拉夫羅夫1日訪問印度後，印度決定從俄羅斯方面購買更多商品和能源，儼然是對俄國雪中送炭爐。

印度是僅次於中國大陸的全球人口第二大國，對俄羅斯而言是極具吸引力的超大市場。印度在俄烏戰爭中，奉行中立路線。新德里雖然呼籲俄烏雙方立即停火，但拒絕譴責莫斯科。在聯合國關於俄烏戰爭的決議中，印度也投了棄權票。

媒體報導，印度去年全年自俄羅斯進口原油1600萬桶。俄羅斯遭到西方國家制裁後，俄國原油價格下跌，印度立即購買了1300萬桶。印度鋼鐵部長也表示，印度考慮加倍進口俄國焦煤用於生產印度鋼鐵。此外，印度最近還簽署了一份購買4.5萬噸俄羅斯葵花籽油的協議。

立陶宛以正義的化身自居，卻未衡量自身斤兩。針刺般的抵制，能夠抗衡印度的炭爐嗎？立陶宛天真的作法代表國際正義，但是與成熟的國際現實相比，高下立判。也成為俄烏之戰中的小插曲。

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