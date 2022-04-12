中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，正在著手準備組成「快篩國家隊」，要求國防部令國軍加入生產；陳時中還得意地說，會壓低快篩試劑的費用到每劑200元以下。此外，指揮中心表示，已於日前跟國外藥廠簽訂70萬人份的新冠口服藥，其中35萬份將於第2季前到貨，另外35萬份則無法確定到貨時間。

或許陳時中自以為這是指揮中心的德政，但不少民眾聽了卻嚇了一大跳。原來號稱防疫超前部署的指揮中心連快篩試劑和藥品都還沒有準備好，就已經決定大幅放鬆防疫規範，形同沒有足夠的武器就把國人推上疫情前線，簡直是拿民眾的生命開玩笑！

新冠疫情連日猛爆，包括口服藥、快篩試劑及核酸檢驗試劑（PCR）等，相關防疫醫療用品的需求已快速增加。自去年5月疫情大爆發後，專家學者即再三要求指揮中心，一定要準備充足的疫苗、快篩試劑、PCR試劑等；新冠口服藥問世後，醫界人士同樣不斷提醒陳時中要趕快採購。立法院更是早早就通過了超過8000億元的防疫特別預算，讓指揮中心可以及早下訂。

但不知為何陳時中卻總是慢吞吞，以致到了要放鬆防疫規定時，才發現缺這少那，什麼都沒有。2年多前疫情突然爆發時，為了趕時間，讓國軍加入口罩國家隊生產線，還情有可原，現在陳時中又搬出國軍當救兵，實在是莫名其妙。這些醫療物資早就該生產或進口，為什麼陳時中卻一再耽擱？

此外，國內快篩試劑的價格是歐洲國家的2至3倍，PCR採檢費用是香港的5倍、澳門的14倍。為什麼台灣的防疫必備品採購動作慢、數量不足、價格又超貴，陳時中必須交代清楚！