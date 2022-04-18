日前國防部公布《全民國防手冊》範本，在輿論、立委批評下，又增加兩頁醫療急救補充資料，不過還是很落漆；畢竟台灣已半世紀未經戰火洗禮，國防部年輕的小編們離上一代躲空襲防空洞、沒水、沒電、沒網路、食物、油料靠配給、醫療資源匱乏、崩潰的時代太遙遠，戰爭情境只能靠「想像」。

前陣子也有綠委形容戰爭像「打遊戲」，手握搖桿殲敵於千里之外，活脫脫沉浸在虛擬世界無法自拔的笑話。但國防部編製這手冊關係到老百姓生命安全，是在總統蔡英文指示下編製，不能天馬行空、憑空想像。這不能怪各界批評的意見很多，連就近的防空洞、防空避難室在哪裡？各縣市緊急醫療處所在哪裡？都要靠掃描ＱＲ Code、遇停水時撥打水公司客服電話、民生必需品憑戶口名簿購買、配給，所以必須妥善保管；最重要的是戰時醫療處所大量傷患的優先處理順序，必定會產生資源排擠，怎麼辦還是只有天知道？

事實上早有媒體披露拉脫維亞政府曾發布《72小時：遭遇危機時該怎麼做》手冊，告訴老百姓如何自救、如何辨識敵我軍服並與侵入者保持距離、進行「公民不合作」作為……；如果國防部的小編們與戰爭情境脫節，至少可以參考臨戰國家作法，就不會陷入戰爭停電後一連串的無知，冰箱、網路、手機都無法使用，連燈光照明都必須重返蠟燭、燃油時代。國防部不能閉門造車，至少可以把新設的數位發展部天才IT大臣，以及相關部會找來討論該怎麼做吧。

根據國際機構CSSEGISandData的資料顯示，2月24日烏克蘭爆發戰爭當天的新冠疫情通報新增確診數為2萬7538例，第二天起全部歸零，直到現在依然是零確診、零死亡。數字歸零的意義，顯然並非因為烏克蘭政府防疫有成，而是醫療體系面對大量傷患救治已然崩潰，遑論其他慢性病患者、需要救治病患的資源排擠作用。

既然蔡總統指示編撰《全民國防手冊》的起心動念是俄烏戰爭，國防部的民防作為就應審視目前烏克蘭老百姓碰到的諸多困境，提出因應之道，而不是吹噓「巷戰」很重要、儲購蘇氏牌掃把，一旦造成大量老百姓傷亡，軍人有軍醫院照護，老百姓傷了，健保還有給付嗎？

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