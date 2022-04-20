辦學校我（李煥）覺得兩個重點，一個要請最好的老師，第二個就是要招收最好的學生。那教授跟學生的素質高，這個學校才能辦得好。所以我費了很大的力氣，國內國外去聘請這些老師。我採取了很多的措施，使教授樂於在中山大學教書。我在高雄買一棟最好的大廈，因為造學人宿舍來不及。我買了一棟最漂亮的大廈，作為教授的宿舍。

我在學校裡辦了一個幼稚園，使教授的小孩可以在幼稚園裡上課。然後我在學校裡為教授的夫人設置一個辦公室，叫做張師母辦公室。這些教授在美國留學，他的夫人都在美國很久，也是受過高等教育，回來以後，我要他們做學生的輔導工作。

我採取了很多措施，使這個好的教授請回來，能夠安於其位。

我自己選擇了台灣26個最好的中學，到他們學校講演，跟畢業班的學生講話。我就報告中山大學建校的理想。第一志願考進中山大學，獎學金1萬塊錢。那時候一萬塊錢很多啊！那時候可以說，學生宿舍中山大學造得最好的，學生飯廳也是最好的。我每天都在學生餐廳吃飯，跟學生一起排隊。在吃飯的時候，我就問他們對學校有什麼意見，把他們的意見來改進這個學校。學校裡第一期招生的學生，我都認識，他們跟我很熟，我常到宿舍跟他們去聊天。

第一次招考，很多學校學生把中山大學報第一志願，比台大還報得前面。有一個台灣大學的學生，寫信給我。他是高雄中學的學生，他聽到我的講演以後，他就填第一志願是考中山大學，而且他對鄰座的同學，勸他你考中山大學，好像這個李校長有很好的教育理想。後來他考了以後，一發榜他第一志願考取台大，他就去學校查。學校說你爸爸到學校來，改你的第一志願成台灣大學。他自己勸他同學考中山大學第一志願，而他自己到了台大，他覺得很對不起他這個同學。他就寫一封信表示對我抱歉，沒有到中山大學來。

當時我不願意拿學校的經費來為校長買房子，因為當時正在建校。那時候高雄港務局長李連墀，他說在你學校附近海邊我們有個招待所，我就搬到裡邊住，哪曉得它就在高雄碼頭的邊上，每天進出的船，都要拉汽笛或放鞭炮，整夜吵鬧不休。我就住在那個地方，我住了3年。那個船出口進口，我們從窗子上看得很清楚。船好像對著我們的房子衝過來一樣。

我對這個學校，從籌備那天開始，我是用盡了很多心血，我整天在學校，設計這個學校，怎麼樣把它辦好。我在學校籌備1年，正式做校長4年，把第一期學生帶到畢業。當時在學校裡面，許多教授、學生同我，那真是親如家人，大家都非常合作。中山學術研究所研究生，他們畢業有一個聚會，在老正興，他們要請我參加，而且揚言要跟我喝酒，所以我就帶著酒去參加，那次把他們都喝醉，我還是安然無事，他們是對我的酒量，大為欣賞。（中山大學校歌：吾校矗立 蔚為國光）

所以後來經國先生要我去做教育部長，我實在是捨不得離開中山大學。中山大學在高雄，雖然在高雄辦學有困難，但是環境比較單純。我一心一意的辦學校。（發揚光大 貫徹主張）

我在當教育部長的時候，經國先生找我，他說要你到中央黨部來做祕書長。經國先生說，我要請你到中央黨部來幫我。我說幫忙什麼事呢？他說3件事情。第一件事情，我們國民黨慢慢脫離民眾，沒有真正的實行主義；第二個，他就說我們國家戒嚴40幾年，所以現在要解除戒嚴，恢復民主政治；第三個，我們同大陸之間不能老是對峙，應該流通，所以要開放探親，開放大陸的投資。所以民國76年7月1號，我就職中央黨部的祕書長，7月16號就宣布解除戒嚴，11月2號就開放大陸探親。77年元旦，就可以組黨，恢復民主政治，人民可以隨意辦報，言論自由。元月13號他就去世了，否則的話，他繼續還有很多的措施要出來。

他這一生我相處，亦師亦友，真是不容易。我內心裡面非常欽佩他，也非常感激他。經國先生有很多大的政策決定，我覺得都是值得我們欽佩的。（發揚光大 貫徹主張 懿歟勉旃 勿墮勿忘）

辦中山大學這5年，是我生命中最值得回憶的一段時間。

【本系列完，郭冠英專欄每周三刊出】