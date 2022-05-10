西方媒體上已很少看到有關烏克蘭難民的報導，有也只是一些概略數字，很少媒體在報導他們的實際處境，更別說訪問他們的真實心聲了。

但幾乎每天都可以在西方媒體上看到澤倫斯基的賣力演出，及歐美國家領導人到基輔貓哭耗子虛情假意演出的報導；在西方媒體眼中人民與政客、生命與利益孰輕孰重，一目瞭然。

烏克蘭的難民恐怕不知道，他們的苦難造就了今日的澤倫斯基，也幫西方的政客找到了可善加利用的政治舞台。難民中應不乏當初投票給澤倫斯基及嚮往西方的人，不知道他們是否還認為他們當初的選擇是對的嗎？

人們都說烏克蘭之後就是台灣，你看美國朝野像著魔似的往台灣賣武器、定策略、給予準外交承認、拉拔獨派政黨及人士，不就是在捧殺台灣，不就是想把台灣養肥了送上戰場，為美國的利益效命嗎？

台海戰事一起，一定會有人被捧為台灣的澤倫斯基，也一定會製造大批的台灣難民。只能說，西方媒體屆時對台灣難民的態度不會跟他們現在對烏克蘭難民的態度有異。

唉！台灣人真的要好好思考一下自己的未來了，等真變成難民再思考就來不及了！

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