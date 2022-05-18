這些日子以來，我們看到路上長長的隊伍，一張張疲憊的面孔，一雙雙無助的眼神，每天為了擔心害怕自己與家人確診而惶惶不可終日，可是我們的蘇內閣看到了嗎？感受到了嗎？依舊無為無能，「超前部署」喊了兩年半，眼看疫情爆發，繼續向高峰挺進，居然連快篩這個必要的防疫物資，都要老百姓掏錢購買，哪一個民主國家，必要防疫物資是還需要民眾花錢去搶購的？

說穿了，超前部署只剩口號，毫無預測能力，風險都是人民承擔。試問，增設大型篩檢站、簡化看診領藥流程、增購防疫物資，不都早就該做、該規劃嗎？這些都沒有，直到被迫與病毒共存才部署？總統承諾準備一億劑快篩，現在還在準備中？過去兩年要了這麼多預算、超前部署些甚麼？是在拿人民性命開玩笑嗎？

上個禮拜，我在立法院質詢快篩劑數量，結果究竟買了多少，次長不知道、指揮中心的人也不知道，審計報告出來的數字也和衞福部兜不攏。好像只有陳時中一個人知道？難道政府訊息其實聽聽就好，不必當真？

疫情到今天其實已經快兩年半了，行政機關已經有好長的準備時間，但從一連串事件可以發現，行政機關亂了套。所有事情，連官員都搞不清楚，所以就需要側翼出來，透過帶風向，透過網軍的方式去把它洗白。所以你會發現所有東西為什么從頭到尾，都沒有辦法兜攏，就是因為本來就是錯的。

因為陳時中始終用「機密」一拖帶過，不把實情講出來，偏偏自己又不是公衞專家，以致防疫一團亂到爆！也難怪民間質疑陳時中從來沒有把防疫放心上，每天只想在記者會露臉，好讓民眾看得到他、感覺到他的存在？選舉時投他一票？每次事情無法遮掩的時候，就雙手一攤要民眾自主應變？

每一個數字背後都是一個家庭，政府必須務實以對。但這麼長的時間，政府不知道要預做準備嗎？可是政府碰到在野黨不斷提醒的時候還不理會，更辯稱原來是清零，所以沒有這樣的需求；甚至表示我們醫療資源充足沒有問題？如今真相卻是連防疫物資都不足、快篩也要老百姓付錢？如果快篩需要自費，為什麼快篩需要政府介入代收代付？這樣不難道延緩快篩供貨並平添圖利特定人的爭議嗎？

加上陳時中的本位主義，很多政策發佈前都沒有跟部會溝通，例如旅遊三劑令公佈前，交通部長表示未被諮詢過，一公布、一決定，所有觀光業受傷慘重，交通部還要去善後。又如防疫保單因COVID-19從第五類降到第四類的影響，以及法定傳染病降級有一定流程和數據要求。但陳時中現在就知道二個月後的數據而預測七月份可降級？難怪大家會懷疑他是不是神童？還是幫保險公司解套？

「明天會更好」不是光用大內宣就能吹出來的，相較一個月前啟動新台灣模式時，政府還誇口台灣防疫世界第一，告訴我們生活即將要恢復正常，真不知今夕是何夕。如果官員的預估真有這麼神準，去年怎麼沒有先買疫苗，卻讓民眾為了打一劑疫苗大排長龍？今年為什麼沒有先採購快篩試劑，而讓百姓在艷陽高照或傾盆大雨下苦等試劑釋出？

結果國際間對臺灣的印象，只看到陳時中部長外行領導內行，的確讓全世界看到臺灣，但看到的臺灣卻是新增確診數飆到世界第一，從疫苗、快篩到備藥，由防疫保單到停課九宮格，突然問世的三劑令，全部一團亂，全都讓人民措手不及，更要民眾「自主應變」。世界雖然看到臺灣，看到的卻全是缺點，臺灣IT強國形象破滅，這才是我們真正的悲哀！

（作者為立委、律師）