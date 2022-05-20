●1945年11月3日再索兩箱金幣

（大概由於昨日順利的收到了愛隆生從上海帶回來的贓款）艾文思一早就到日軍總部的會客室，和原田及鈴木碰面。艾告訴原田：我要再拿兩箱金幣，趕快去準備。原田說：好的，我會盡快備齊。艾走了以後，原田立刻打電話給陸軍經理部，請他們送兩箱來。此時剩下的3箱金幣已經全部從富田町搬到植物園旁軍需部的保管室。對方說沒有車，請他自己來拿。原田於是由駕駛開車來到植物園旁的庫房，將兩箱金幣運了回來，放到參謀部辦公室的保險箱中。

●1945年11月4日臨時變卦只取一箱

艾來到總部的會客室見到了原田說：今天只要一箱。原田於是回到辦公室打開保險箱，取出了一箱，然後再回到會客室。此時艾決定要開箱，兩人就移到參謀部的辦公室。但當時那兒約有十名軍官在場，艾環顧左右，覺得不妥，說找一個比較合適的地方吧！原田於是提到會客室。艾說：就去那。到了那，原田正準備去找鐵槌和鑿子，只見艾文思不知從何處抽出了一把30公分的刀子，兩人就在會客室中合力把木箱打開。然後，艾連數都不數，就將500枚金幣全部塞進棕色的手提箱中。原田問艾下次什麼時候再來拿剩下的金幣，艾回答說：等我通知。艾沒有留下任何收據就離開了。之後，原田將全部經過報告給村澤上校；並請示如處理箱木箱，上校命人將箱子燒掉。

●1945年11月5日貝格准假，待總部電准入境上海

艾文思回到辦公室後立即以到上海總部G5部門匯報業務、順便到上海美軍醫院檢查視力為由，向上級請假。貝格上校也立即批准，同時發電報請上海總部核准艾文思入境（enter）上海。（貝格上校在作證時強調：他們對人員進出台灣非常的謹慎；一定要有上海總部回准的電報，他才會開假條；運輸官也才會根據假條安排機位；而且電報收發都是由他直接監管。）

1945年11月3日原田由駕駛開了車從司法大樓 （上方圓圈處）， 沿着博愛路來到植物園大門旁不遠的庫房，並取回了兩箱金幣。（照片 : 美軍檔案；作者炳文提供）

●1945年11月7日總部電准艾文思入境（enter）上海

貝格上校這一天收到了上海總部傳來的電報：

1945年11月5日台灣電上海：請求核准艾文思中校入境上海

1945年11月7日上海電台灣：核准艾文思中校入境上海

1945年11月8日臨去上海前再取一箱

艾文思又來到日軍總部，見到了原田，兩人用簡單的英語和日語溝通。艾說今天要再拿一箱，原田於是取出了保險箱中剩下的一箱。艾說要打開箱子，原田就再度帶他到會客室。到了那，艾卻說此處不妥，原田就問他認為那裡比較合適，他說：要不就去你的宿舍。原田告訴他那是在富田町（今台大校園內舟山路南側），有一段距離。艾回答說：就去那。於是兩人就坐了艾的車子，載著一箱金幣來到原田的宿舍；脫了鞋子、進了原田的房間，進門前還遇到皆越（Minagoshi）士官。

艾文思還是用他那把30公分的刀子來開箱。其間，門外的士兵皆越帶著鐵鎚和鑿子一度闖進門來，艾文思揮揮手叫他出去。箱子打開後，兩人又一起將金幣裝到同樣的手提箱中。而後，艾將原田送回到法院大樓。和以往一樣，原田將全部的過程都向主管報告。

●1945年11月10日艾文思、黃在義上海賣金

艾文思這天中午左右飛抵上海，他特別選了黃在義住處正對面的麥都思公寓旅館入住（泉湧路938號）。安頓好後，就打了一個電話給黃，兩人約好在樓下大廳會面。見了面，艾一眼就認出他來，交給了他哥哥託他帶來的一包白糖及一封信，並將黃帶進自己的房間。哥哥信中叫他好好招待艾。接著艾談到他手中有一些金幣需要找買主，這些金幣和上次幫愛隆生脫手的是同樣的款式。黃說：沒問題，但今天已經晚了點，銀行都已經打烊，我幫你約明天早上9點。

第二天早上，兩人坐了黃包車帶著金幣趕去銀行；金幣分別裝在手提箱及軍用背包中。黃本想帶他去上次同一家的Tuti銀行，但因為童經理不在，兩人就趕到隔了兩條馬路（漢口路51號）的大森銀行（Da Sheng）。黃找到了熟識的應經理，給他看了樣品，問是否可用美金收購。應經理說可以，然後將兩人帶上二樓。應經理隨即打電話問了當日的黃金價格及美金匯率，而後雙方同意了一個價錢。據黃的回憶，大約有900枚左右。交易過程中應經理談到：這些「福」誌的金幣是日人於戰時從中南半島引進到上海，所以業界對此金幣並不陌生，知道它的成色。當天因為所需美金較多，銀行要四處調現，所以一直到晚上7點才完成交易，由黃將現金帶到旅館交給艾。黃知道艾明天就要回台灣。

【未完待續，炳文專欄每周五刊出】