國民黨主席朱立倫徵召張善政參選桃園市長，藍營內部的「桃園之亂」並未結束，張善政繼續他的｢請益之旅｣；羅智強表面似已妥協，但仍繼續他的｢桃園行腳｣。

在走完216個里之後，羅智強的下一步是什麼？大家都在期待，答案揭曉，他的新計畫是要環島走1000公里，期盼走遍全台各個角落、每個人面前。也就等於說，這次桃園他打算放棄了，他的目標放在未來。

從這裡可以看到宋楚瑜的影子，當年宋楚瑜走遍全省309鄉鎮，樹立了他的聲望，有些人則在當了官之後開始懈怠，民眾看在眼裡，下次選舉勝敗立現。做事跟不做事差別是很大的，宋後來成立親民黨，並無重大建樹，卻次次回鍋競選總統，當然次次敗北。

舞台是屬於鬥志的，不屬於鬥氣的，失去舞台並不表示政治生命結束，還是可以在其他方面做出貢獻，這也可以給韓國瑜一個殷鑑，在野不能太久，累積的聲望會隨著時光的流逝而漸形消退，何以不能成立基金會之類的造福基層？沒有武器糧秣是很困難，但在最困難的地方奮鬥不懈，更能顯示人格的可貴。

羅智強屢屢遭受挫折但不願倒下，他放眼更大的目標，或許全國走透透能給他走出一條坦途來。

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