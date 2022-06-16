近日立法院長游錫堃特意在視訊演講中提到，台灣自主研發「雲峰飛彈」射程已超過2千公里，預估可以直接打到北京，此番言論一出，立刻引發各界譁然與關注，畢竟蔡政府上台後，兩岸關係急凍，兩岸關係持續惡化，雙方都沒有良好互動基礎！

在烏俄戰爭持續開打且國際情勢動盪不安之狀態下，游錫堃卻選擇在此時宣稱台灣已研發出可打到北京的飛彈而且已經量產，擺明就是要破壞兩岸脆弱的和平關係！游錫堃雖然後來改口說要和平，卻已在演講中特意升高兩岸對立情勢，其實就是希望號召出「抗中保台」的年輕人年底出來含淚投票，幫忙衝刺綠營的縣市長選情，民進黨擺明就是把兩岸關係當成是選票的提款機！

但若兩岸不幸擦槍走火，受害的都是兩岸無辜的民眾，本次烏俄戰爭帶給台灣最大的啟示就是，美國嘴上說會協助防衛的承諾絕對不可輕易相信，烏克蘭本是核武大國，當時會解除核武裝備就是相信美國許諾，美國保證會全面保護烏克蘭，但到今日真的碰到俄羅斯大軍壓境，美軍卻又躲得遠遠的。

台灣長期以來國防自主性及整體戰力部署定位模糊，蔡政府有其責任制定出更明確的國家防衛政策，並從訓練、裝備、役期等面向研議相關措施，全面提升我國國防戰力！

此外政府本就應盡力追求兩岸和平，兩岸持續良性互動與追求和平，就是未來兩岸永續發展之共識!可惜蔡政對於兩岸對話都是採取冷處理之消極態度，再再凸顯蔡政府無法認清兩岸交流之必要性與急迫性，但大家都知道，兩岸和平之根本要靠雙方的善意，而不是靠大嗆聲就可維持和平。

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