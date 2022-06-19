徹底暴露政治中年轉業大叔超前部署！凡走過必留下「英人設市」的痕跡，林智堅當初一句不選桃園，現在又改口要選，被譏諷是大新竹落跑市長。原來桃園是人家不要的，林智堅徹底讓桃園人矮人一大截，桃園人真能接受林智堅吃回頭草嗎？

現在林智堅辭新竹市長、參選桃園市長，向新竹人說抱歉，而真的該抱歉的對象是桃園人。畢竟當初想留新竹就喊大新竹合併，現在民進黨拍板徵召參選桃園後，就改口桃竹生活圈連動。林智堅重要到全部人都要為他來迎合相捧？當初「英人設市」，再加上「一人卡兩市」，林智堅有了位置自然就換了說法，這是把桃園人當塑膠？

儘管話講得漂亮，卻掩飾不了吃碗內看碗外的政治性格，這簡直犯了台灣政壇選舉的大忌，難道民進黨只允許自己政治雙標，怎不回想當初怎攻擊韓國瑜？現在全黨幫林智堅合理化政治轉換跑道，什麼都可以拋棄，不知道桃園人看得下去嗎？

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