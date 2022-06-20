美台高層軍事安全及戰略性對話今天舉行。據悉，此次對話的重點之一是美方將定義「不對稱戰力」，並根據此一定義，決定台灣對美軍購優先採購的武器及系統清單。台灣美國商會（AmCham Taiwan）質疑「不對稱戰力」的定義，並稱不對稱戰力的台灣安全構想，非但不能提升台灣的嚇阻能力，反而導致政策被誤解，嚴重拖緩軍售過程。

何謂「不對稱戰力」？7歲小孩對戰7呎大漢，謂之「不對稱戰力」！賣給小孩再多符合不對稱戰力範疇的武器，小孩就能戰勝大漢？烏克蘭對戰俄國不就是「不對稱戰力」活生生的例證？美國及西方盟國輸送再多武器彈藥和系統，烏克蘭仍難贏得戰爭。縱使俄國撤軍，烏克蘭斷垣殘壁，屍橫遍野，大戰後的和平有何意義？無怪乎烏克蘭喜劇演員總統澤倫斯基要奉勸台灣，化解兩岸衝突，當以外交斡旋為重。

現代戰爭的定義甚廣。軍事戰爭、政治作戰、心理戰、外交戰、貿易戰、科技戰、媒體戰、文化戰、甚至是台灣執政當局最擅長的認知戰，無一不可「戰」，不對稱戰力，也無所不在。以小事大以智。台灣應有的不對稱戰力，是「以己之長，攻彼之短」，而不是對美國言聽計從，將自己妝點成刺蝟，挑釁敵人來犯。台灣應強化非關軍事武力的不對稱戰力，智取兩岸和平。

至於美國藉「不對稱戰力」變更對台軍售優先項目，或是台灣美國商會質疑「不對稱戰力」拖延軍售，都說明了美國軍火商政治遊說與行銷策略有所改變。不變的是，繼烏克蘭之後，美國亟欲將台灣推上火線，將兩岸推進火海，坐收漁翁之利。

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