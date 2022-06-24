柯P一箭三鵰！民眾黨主席、台北市長柯文哲日前赴金門為民眾黨金門服務處揭牌時，提出興建金廈大橋的具體主張。消息一出各方譁然、引起議論，以陸委會為首的民進黨官員及民代紛紛批評此主張是「為解放軍開路」、「引清兵入關」，將造成重大國安危機，也讓柯P再度佔據媒體版面，殊不知議題發酵至今，反而是正面評論多、負面觀感小，可說是柯P再次操作的「神之一手」！

首先，柯文哲在台北市長卸任後，下一步必然挑戰2024總統大位，但從2016、2020藍綠兩次對決及目前台灣民情均顯示，兩岸論述必定是柯P及民眾黨繞不開的問題。

過去在台北市長任內，柯P還可以用「雙城論壇」、「兩岸一家親」的「民間應促進交流」這種含糊其辭的方式讓共產黨暫且買單、台灣民眾接受，但若上升到總統選舉、國家定位的層面，柯P的兩岸論述就不能只是「兩岸一家親」。這次的金廈大橋，是柯P第一次針對兩岸談判、實質合作做具體主張，進一步可觀察北京當局的回應、台灣民眾的接受度，對其而言是「兩岸一家親」論述具體延伸的一次實驗。

其次，在金門談金廈大橋、兩岸合作，除能獲得金門人大力支持，在不涉及政治主張下，台灣民眾亦較能接受。而民進黨從府、院、黨系統對其砲火狂轟，反而中其盤算。柯P一方面拿出過去蔡英文的主張與民進黨對轟、二方面也獲得以「藍營女戰神」陳玉珍為首的部分藍軍支持，再度獲得極高聲量。

而且此次柯P有金門十幾萬縣民當其後盾，雖人口不多，但風向仍變成「中央打壓地方民意」、「民進黨逢中就反」，該議題更引起學者探討金廈大橋對兩岸經貿、金門發展之必要性及專業性討論，相比其他政治性議題，此次主張倒是獲得理性討論及正面評價。

最後，民眾黨內竟有議員參選人公開反對柯P論述、甚至以「北七」表達對其提出這個政策不滿，雖事後澄清是罵「政治幕僚」，並類比時代力量，但其言論正巧讓柯P可以引出黨內不同意見者，並進一步加以處理。

柯文哲此次看似漫不經心的一個主張，不僅沒有提出具體實踐方式，也無先從兩岸政治談判著手，但卻成功再次激起政治漣漪，更難得的是幫他贏得淺藍好感，如此「一箭三鵰」之操作，足顯其高明手段，不過政治畢竟不是只靠嘴巴，帶起議題後仍需靠後續具體規畫及方案擬定。

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