柯文哲說「民眾黨就是不貪污的民進黨」，其實民眾黨也等於是「沒有九二共識的國民黨」；國民黨若要修正九二共識，固然有選舉的壓力在，但因此讓深藍的「賭爛票」跑到民眾黨去，也將是得不償失。

1992年兩岸達成共識的三個元素，「一個中國、各自表述、共謀統一」，在馬英九時期，爭取到北京不提「共謀統一」，得以「一中各表」維持現狀。到了民進黨執政，北京覺得讓步沒有意義，開始把「共謀統一」放回九二共識的文本裡面。

「共謀統一」對選舉可能是負面的，但國民黨黨章也寫著「追求國家富強統一之目標」，「統一」本就是國民黨既定形象的一部分。台灣人民是可以接受，以追求「將來的統一」來鞏固「現在的和平」；退萬步言，「九二共識」至少是台灣對大陸虛與委蛇、以拖待變的最好選項。

這樣的理念被民進黨嘲笑也就算了，若是被「中國」國民黨否定，藍營支持者的情緒會需要一個出口，而這個出口，最有可能的就是民眾黨。以台北市為例，投給黃珊珊既能教訓民進黨，又能表達與國民黨中央的不同立場，只要這樣想的藍營支持者有5%，蔣萬安就很難有贏面。

國民黨的兩岸罩門不在九二共識，而在有時對北京流露出的小媳婦心態。國民黨應該要一邊堅持「一中各表」，一邊堅持自己與中共的不同立場，偶而怒嗆北京幾句，有益選舉健康。

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