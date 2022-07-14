近期機車解嚴運動盛行，許多年輕騎士使用各種方式希望開放機車路權。

以忠孝西路開放機車通行一事來看，足見如果民氣可用，甚至到群情沸騰的時候，最終就可能會促成此事。近期多個與交通相關的網路意見領袖，尤其是針對機車路權這塊的KOL紛紛挑戰大重機上國道，並且獲得不少網友在影片「斗內」，訂閱人數6.6萬、FB有兩萬追蹤的企鵝交通手札頻道主也騎大重機上國道並開直播。之前也有訂閱人數1萬的KOL通勤者之歌也PO騎上國道之影片。

現行大重機上國道是違規的，我們當然不鼓勵違規，但接二連三的意見領袖試著上國道證明大重上國道並不危險，並且也獲得民眾掏錢「斗內」來應付後面的罰單。表示對於大重上國道這點，民氣正在形成。

台灣的交通亂象除了規劃不良之外，很大一部分是用路人的素質問題。首先以駕訓來說，教的都是如何操作機器、如何通過，而非如何用路。在學校的交通教育，都是教怎樣避免危險而非怎樣才是正確的用路。考照制度的鬆散，讓很多不該上路的人上路。

台北市曾試辦「機車安駕訓練營」，經統計普通重型機車駕駛人若參加過安全駕駛訓練，之後的肇事率僅有未受訓的駕駛人的一半。足見良好的用路教育，可以大幅度降低車禍風險。

其實多數的民眾用路上還是守法的，但不守規定的「比例」台灣在眾多已開發國家來說仍然是比較高的，擁有防禦駕駛概念的比例更是不高。這也是台灣的交通肇事比例在世界名列前茅的原因。要提高國人正確用路的概念，首先就要教育國人操作一個重達一百多公斤甚至超過一噸重的機械不是「權利」，而是一個「責任」，要駕車用路，就是要負起社會責任。

最終我們會發現，駕駛人的素質才是決定用路安全的關鍵。而少數駕駛在網路上激化二輪與四輪之爭，無非就是對於車種的歧視與偏見。我們拿掉車種，只單看駕駛的用路行為，會發現無論任何車種，都會有危險的駕駛人，也都會有安全的駕駛人。

比起爭論車種、限制車種路權，我們更應該做的是提升駕駛人安全駕駛的概念，透過宣導、教育與淘汰制度，確保每個駕駛人的素質，才是提升交通安全的不二法門。

回到大重機是否該上國道，我認為只要駕駛人的素質足夠，其實台灣的交通安全與路權問題本來就不是輪數車種的問題。如果用輪數去推斷素質，就是一種歧視。既然大眾機上國道於法有據（道交條例92條之2），是否開放其實都只在交通部的一念之間。（作者為行路人權工作者）

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