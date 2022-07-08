上路短短1個月就喊停的重新橋區機車道區間測速引發民怨，新北市交通局昨天除了說明未來重新橋的改善計畫外，也表示未來若在該路段實施區間測速，將採不分車種，不僅網友不買帳持續砲轟外，民代也認為就算不分車種還是不可行，因為橋樑並不適合採取區間測速。

對於重新橋區間測速的爭議，新北市長侯友宜今天表示，這段時間交通局跟警察局很用心找出如何讓重新橋機車道有友善安全環境最適當的方法，而這1個月的試辦期除了把問題找出來，也會適時做調整，等調整做到位後，會跟大家說明清楚。