上一次我們說到，郭姐當年是因為在社團太過活躍，便被學校抓去帶史上第一屆來台的交換陸生，她們的友誼延續到十年後的今天，其中婚禮上郭姐與昌哥的卡通人偶，就是當年一位陸生同學的設計公司做的。

婚禮上的特殊情誼

婚禮進行時，宴會廳兩邊有兩個大螢幕，上面就在放映著這群老同學們的祝福。比如溫州的小娜說：dear念慈，結婚快樂，從此以後你變成你們，以後帶姐夫來溫州玩。

再比如寧波的朋友說：親愛的念慈姐，十年前，我與你相識，十年後，我們各自都有了另一半與另一個家庭，往後餘生，原有你，有我，有我們！

而讓我從大陸帶結婚禮物來給郭姐的luna學姐的祝福是，「終於等到了你的大日子，特別的開心與激動，唯一的遺憾是沒能見證你的幸福時刻，還好小花把我的祝福和禮物帶到了！

執子之手，與子偕老，願昌哥一定要好好待我的念慈，因為她是個不會要糖吃的女孩，總是自己一直默默付出！家庭是一加一大於二的組合，有郭爸、郭媽這對好榜樣，你們的小家一定會更棒，順帶一提，快點給妍兒生個弟弟妹妹呀！」

新奇的嘉賓

對了，我想聊講一下婚禮中讓我覺得新奇的地方，當天婚禮開場，就有一位民意代表、立委之類的人物上台來跟大家恭喜。

後來聽台灣朋友說，在台灣，人多的宴席，無論紅白喜事，就會有里長啊、縣長啊或者是民意代表來致辭一下，表示慰問、關心與祝福，順便呢，也露臉一下，拉個選票。他們會一桌一桌地來敬茶，跟大家恭喜，祝福大家。

從我的角度來看真的蠻神奇的，因為我會想，我又不認識你，你咋來啦？不過話說回來，祝福和祝賀永遠都不嫌多嘛。

婚禮給我的感受

我看到這一場這麼隆重又豐富的婚禮，以為郭姐是請了一個婚慶公司來包辦，結果整場婚禮都是郭姐自己設計、在親友團支持下完成的，工作人員也都是由親朋好友助陣。

設計遊戲環節啊、準備放映短片啊、佈置婚禮現場啊等等，除此之外，郭姐還要試婚紗、聯絡賓客一堆的大事小事，為什麼凡事都要自己操辦呢，體驗過後我的感受就是，郭姐希望讓大家真正參與進來，體會到溫暖與幸福，在婚禮上除了記得「飯菜很好吃」之外，還能帶回很多美好的回憶。

比如說，婚禮大約有四十桌人嘛，一定有人早到，也有人晚到，為了避免大家等待的時間太長，姐姐設置早鳥獎和抽獎扭蛋，讓提早來的客人不會無聊。

我當時也在這個攤位幫忙，所以能夠親眼看到來賓拿禮物時開心的模樣，長輩們可能從來沒有玩過扭蛋，所以覺得很新鮮，抽到的小玩具也是他們小時候從沒見過的稀奇古怪小玩意兒，他們拿起來認真地琢磨「這個是什麼、這個怎麼玩」的表情讓人忍俊不禁。

再比如說很多家長是帶著孩子來參加婚禮的，小孩坐不住時，家長也會頭疼。

郭姐考慮到這一點，便準備了新郎新娘的婚禮卡通人物填色遊戲給他們，一人發一份彩筆，請他們進行藝術創作，孩子們真的就乖乖坐在座位上塗鴉起來，最後還拿到了姐姐準備的「吹泡泡機」。

其實這一點真的很難得，我們都有過這個經驗，大人的活動，小孩子的我們便被晾在一邊，而郭姐的婚禮完全沒有忽視任何一個人。

沒有分別心的捧花

抽取新娘捧花，是大家都期待的環節，郭姐叫了她六個還沒有結婚的朋友，包括我嘛，我們就上台。

每個人當然都很想要抽到這一份代表喜氣與祝福的捧花啊，但怎麼辦呢，捧花只有一份。

結果出人意料，當我們拉開捧花的繩子時，卻發現一大束捧花平均分成了六份。

郭姐讓我們每個人都得到了捧花，每個人都沒有遺憾，真的很周到。後來郭姐說，她希望每個人都能拿到，沒有分別心，只有平等心。

照片互動站

現場有一台即拍即拿的照相機，可以透過程序設定，將自己的照片跟新人合成在一起，還可以在這個攤位寫下對新人的祝福。

我打印的是前一天郭姐帶我去佛光山的合影，打印了兩張，一張自己留著，一張給Luna學姐。

夢幻棉花糖

當我們以為已經不再可能還有「花樣」的時候，婚禮給了我們最後一個驚喜！

前一天佈置現場的時候，我的任務就是把昌哥的水果農場的名片，隨機貼在賓客座位的椅背，婚禮當天，其中一個活動就是請來賓在座位周圍找名片，如果找到了就可以去前台領取色彩夢幻的棉花糖，一個媽媽帶著小朋友上台領到了四支棉花糖，笑得特別開心。

姐姐真的把自己當年大四帶陸生們玩台灣的看家本領搬出來了，這個婚禮的互動性超強，老少咸宜，所有人都參與進來，沒有社交的壓力，反而是充滿了開懷的歡笑。

雖然我的南部朋友都給我一種很好相處，甚至說不那麼機車、龜毛，比較不拘小節的感覺，但其實就我上面所講的，其實都是要很細心才會留意到的地方，光是在旁看著郭姐帶著親友團們籌劃這一場婚禮，我就學到了很多待人接物的細節與分寸。

我很欣賞的三點喜宴禮儀

我很喜歡的地方有三點。第一點是「不灌酒」，不彼此傷害。婚禮一開始，就說好「開車不喝酒，喝酒不開車」，大家不會借此機會彼此灌酒，一定量力而行，也不以喝酒的勇猛與否來衡量關係的親疏，我很喜歡這種分寸。

我全程喝白開水，新人來我們這一桌敬「酒」的時候，有人喝茶，有人喝果汁，有人喝水，大家沒有任何壓力。

第二，素食桌，這一點算是我在台灣才見到，真的很貼心。其實郭姐家重要的日子也是吃素，像我在他們家也吃了兩天的素食，素食桌，尊重每一個人的飲食習慣，讓素食朋友也能自在地享受到歡慶典禮的快樂。

我雖然沒有吃素，但是我想體驗一下，所以就請郭姐把我安排到素食桌，我的感受就是，素食桌完全不輸給葷食啊！太好吃了。

當時還有兩位學姐，也是郭姐的同學，她們為了怕我孤單，便陪我一起吃素食，真的很感謝她們的照顧。

第三是感恩的心，在婚禮當中，郭姐安排了一個環節，感謝小時候照顧過自己的保姆，保姆阿姨聽到主持人喊她的時候，明顯是出乎意料的神情，一時間眼淚止不住地流，滿臉的驕傲與自豪與喜悅。

我看這段素材的時候也差點淚崩。除了感恩保姆，姐姐還感謝了師長，我發給luna姐婚禮現場影片的時候，她也回復說「看到認識的老師了！」

昌哥和郭姐用心準備了一支視頻，感謝父母之恩。婚禮結束時，我問郭爸，郭姐出嫁，他是不是很開心，結果郭爸的答案讓我感慨萬分，他說：「亦喜亦憂啦！」

以前看到一句話，母年一百歲，長憂八十兒，我想我們就算成人、結婚、甚至有了自己的孩子，父母對我們的牽掛與操心永遠不會中止。

不忘父母生養之恩、不忘保姆照拂之恩、不忘師長教導之恩、不忘友情相伴之義，昌哥跟郭姐就是很懂恩義的人，才能辦出這樣讓人歡笑連連、又讓人共情到熱淚盈眶的婚禮。

我此行高雄，最大的收穫就是從見證他們的幸福，更瞭解了親情、友情、愛情的意義。也祝福大家，常懷感恩的心，經營幸福美滿的人生。（《台灣南部傳統婚禮見聞錄》二之二）（廖小花/台師大陸生）