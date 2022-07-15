昨晚TVBS訪問前國策顧問金美齡，金美齡爆料「如果不是她在增上寺門口巧遇賴清德，否則賴清德可能沒人可以帶入場，她也不滿，駐日代表謝長廷竟然缺席」。賴副總統是「私人或特使行程」的疑慮，是受總統蔡英文「指派」或「一意孤行」的莽撞失禮浮上檯面，總統府恐怕顏面盡失。

昨天媒體追問，台日斷交後最高層級的弔唁外交，為何總統府和蔡英文臉書大內宣系統竟然靜悄悄，有別於賴清德臉書粉專傳頌賴神外交突破四處放煙火的不尋常情況；立法院民進黨團幹事長鄭運鵬甚至加碼說，「不用懷疑，賴副總統前往日本就是台灣的特使」。然而，真相恐怕如金美齡說的，台灣的副總統賴清德在日本差一點被放生了，這將是鬧了國際大笑話。

無論賴副總統是「私人或特使行程」，如果接受蔡總統指派，賴副總統的作法應該比照美國國務卿布林肯遞交總統拜登的親筆慰問信；可是遍查台日主流媒體的新聞報導，賴清德不但沒有帶總統蔡英文親筆慰問信，甚至「口頭轉達」總統蔡英文哀悼之意，也不見新聞提及隻字片語，這讓總統府格外尷尬，不僅有違外交禮數，連普通老百姓的人情世故也不如。

嚴肅地說，身為國家正副元首一言一行是無時無刻代表國家，哪有所謂「私人行程」。賴神言行的尺度拿捏為何常引人非議，必須檢討與反省。擔任台南市長因議長涉賄而長期不進議會備詢，可是官員破壞地方制度法的犯行與議長個人涉賄孰輕孰重？擔任閣揆表態「務實的台獨工作者」，侵犯了總統職權猶不自知！

現在賴副總統「私人行程」跑去日本，是總統蔡英文管不住、拿他沒辦法？還是總統指派，但台灣外交系統大當機，總統府應該說清楚。

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