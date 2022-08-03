裴洛西訪台已落地，大陸則將再起軍演，環繞台灣四周，進行類封鎖的軍事演習。中美關係由是地動山搖，而兩岸關係亦是繼續直下。民進黨重返執政6年來，兩岸關係頹壞至此，以至於可能再現本民族之同室操戈，何以如此，民進黨可否為兩岸關係乃至兩岸和平尋找一個「出口」來？而這命題，也是民進黨作為執政黨應擔綱的責任。

或有人説，台獨是革命者及異議者的玩具，中華民國是執政者的責任：既然國民黨走中華民國路線已然失敗，民進黨走法理台獨路線亦是此路不通，何不主體互調而成全一個「第三條路」，即民進黨走中華民國路線。但「中華民國」是民進黨的「出口」嗎？或許不是。一個以「法理自決」為歷史訴求、以「台獨黨綱」為政黨區隔所在的民進黨，何能以「中華民國」作為「出口」所在。

民進黨口中的「中華民國」，又孰真孰假？「中華民國台灣」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「兩岸互不隸屬」，這是《中華民國憲法》定下的「中華民國」之描述性陳述？《中華民國憲法》是「一中憲法」，「中華民國」是「法理一中」，哪裡允許借「中華民國」之殼，謀「兩國論」之實此種行徑。前者只是「法理自決」與「台獨黨綱」的同義重複所在：台灣已經獨立，名字就叫中華民國。此説如在台灣無人能制，民進黨是找不到「出口」的，而台灣亦可能被綁架而找不到和平的「出口」。

尋求「出口」依憑之「中介」何在？當從「和平」中尋。與其説，是中華民國為執政者的責任，毋寧是和平為執政者的責任：執政者的利基在於政權，政權的存在繫於和平。和平，是民進黨尋找「出口」的驅動力以及中介所在。

從和平的角度審視民進黨向來奉為神主牌的「自決」概念，概念內涵的呈現將豐富起來：存在「自決和平」與「自決戰爭」，「自決」此一概念開始同「結果」而非「意志」相聯繫。

第一種自決是作為一種意志的「自決」，即「我要自決」。任何阻撓我「自決意志」的都是「敵人」，任何外部主體均構成意志之外的「他者」，構成意志行使之阻礙所在。由此，大陸構成「我要自決」的最大障礙所在，而兩岸和平亦成為「我要自決」之意志行使的代價所在。

第二種自決概念與結果相聯繫，開始將選擇所帶來的結果納入考慮，理性思考以求一個真正利於自身的「自決方式」，這不單單強調主體的意志層面，更著眼於主體的理性層面。

大陸與台灣，用與「結果」與「理性」相聯繫之「自決和平」概念加以測度，並不必然彼此仇視，而是可以經由佈置，成全出相容或和平關係所在，成全一個真正利於台灣的「自決結果」。大陸構成「我自主選擇和平」之「何以如此自決的原因」，而兩岸隨後的和平，當然構成「我自主選擇和平」之「得以如此自決的結果」。

而一個頭腦康健的主體，總是汲汲於自決能為我帶來什麼，並考慮「何以如此自決」與「得以如此自決」的理性之原因與結果，而不執著於單純的「我要自決」，乃至於作出「自決自殺」。民進黨的「出路」，便在於揚棄一種「意志」層面的「我要自決」，而是將「自決」與「結果」相聯繫，聚焦於「自主選擇和平」。和平構成選擇的結果，也構成理性的原因。

當下擺在台灣的「自決」之「結果」有兩個：一是「烏克蘭化」，華府以烏克蘭為餌誘殺克里姆林宮的場景，可能於台灣海峽再次上演，台灣必須預備自我的「刺蝟化」以將此「餌料」加以充實與堅挺；二是「中華民國憲法化」，當作出基於各表的「一中宣示」後，「一中兩區」的憲法狀態自然能維持事實層面的運轉，和平隨之到來，乃至經過長時間的競合，達致兩岸對於「一中」的「共同表述」，即國家統一。球在民進黨腳下：「自決和平」與「自決戰爭」。

有趣的是，用「自決」概念審視此兩種「結果」，「烏克蘭化」成為「意志自決」之最佳註腳：為了實現「我要自決」，實現意志之純粹與至上，自決者本身的生命都可以被放棄、構成代價所在，乃至不惜陷入戰爭泥潭。而諷刺的確是，第一種選項，也恰恰詮釋了一個最為被動之客觀狀態：華府之「餌」、「刺蝟」，或者川普所言之「圓規」。（作者為四川大學政治系研究生）

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