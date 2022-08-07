圖為民進黨中央黨部。（中時資料照）

黃姓名網紅因應台海緊張情勢，呼籲國人「團結」，一致對外，基本上我是非常認同的。但是，所謂的「團結」，該如何「團」？如何「結」？恐怕才是最棘手的問題。

每逢有外患來襲，「團結」的呼聲就一定甚囂塵上，尤其是執政黨，喊得一定最大聲，因為這對於其鞏固政權是最有利的。1996年的台海危機如此，今次的險峻情勢，亦莫非如此。在執政黨的觀念中，所謂的「團結」，無異就是消弭各種異議的聲音，「相信」執政黨，將國人一切的身家性命，完全無條件地交付給執政黨，且不得對執政黨有任何的批評，只要一犯及此，就是破壞團結的罪人。

沒錯，目前的執政黨是經由百姓「民主」選擇出來的，遇此攸關國家生死存亡的大事，理當讓執政黨肩負起保家衛國的責任，才能號令一致，全心對外。但是，前提必須是要這個執政黨值得百姓「相信」，且在平常無事的時候，就已經著手於彌補裂縫、消除歧見，而不是在臨急時就拋出一個「團結」的口號，要全民乖乖奉行遵守。

但是，縱觀今日的執政黨，在平常無事的時候，果真為凝聚全民的力量盡過任何的心力嗎？內政不修、濫用親信，仰仗權勢、壓制異議，縱容網軍、撕裂百姓，冒險輕進、自啟釁端。這就如同一個村莊裡，有錢的富豪人家，平日裡就是欺壓百姓、恣意妄為，早已令人痛厭；而一旦有外寇入侵，深恐危及其既有的利益，於是開始要求全村的百姓，必須放下所有的積怨，在他領導之下，一致抗敵。請問，會有多少人願意聽從呢？

「團結」當然是必要的，但如果「團結」的目的，只是為了鞏固執政黨的既定利益，這種「團結」，能真正喚醒人心嗎？如果「團結」的手段，就是罔顧全民的福祉，而任由執政黨一意孤行，這種「團結」，能真正的奏效嗎？

台灣人心的撕裂、立場的對立，已非一朝一夕之故了，其肇始的根源何在？相信多數人都能了解，不從根源上入手，奢言「團結」，又有什麼用呢？

「團結」的道理，人人皆知，但問題在於：該如何「團結」呢？這才是最棘手的。

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