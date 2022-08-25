震驚全國的台南市第二警分局民權所警員曹瑞傑、凃明誠命案，在凶嫌落網後各界隨即進入哀悼、檢討。以總統蔡英文為首，表示將責令相關單位《警械使用條例》及通盤檢討外役監標準。但遺憾的是，自2019年鐵路警察局高雄分局嘉義派出所員警李承翰遇刺身亡到現在，不僅司法改革牛步，連行政機關遇事都只知擦脂抹粉、官員大拍馬屁。逝去的生命永遠換不回真正的正義！

首先，造成這起事件的罪魁禍首當屬法務部矯正署及明德外役監，矯正署署長黃俊棠及明德外役監在案發後聲稱凶嫌林信吾並非從明德外役監受刑「脫逃」，而是返家探視後「逾假未歸」。但翻開法務部官網2014年公告「放假探親，逾假不回監即是脫逃」。眼見民怨暴增，法務部長蔡清祥才趕緊改口確定為脫逃罪，但矯正署為了面子不敢發布逃獄犯人訊息，整個通報平台及機制延宕，疏失實為重大。

相對於矯正署的行政疏失，警政署則是罔顧身死員警、狂拍馬屁。台南市警局局長方仰寧一席「在我們署長英明的指揮之下，順利偕同新竹市警察局刑事局逮捕嫌犯」功歸上司的言論，加上署長黃明昭不顧標準程序，在嫌犯已被確定壓制後未穿防彈衣搶先站在鏡頭前面，更是讓基層員警及民眾瞬間炸鍋。兩個單位的表現就是標準的「爭功諉過」！曾幾何時，台灣的行政單位風氣已敗壞至此？

此次殺警案，再度打臉蔡總統當年口口聲聲要建構的「社會安全網」，首先從司法體系來看，台灣已成為羈押條件嚴謹、假釋條件鬆散的畸形國家。更別說多數罪犯合併執行後刑期反而變少的奇怪現象，儼然是犯罪者天堂。而在立法部分，重大刑案、刑期過長者仍有假釋機會，一切均以「可教化」及「服刑表現」為原則。獄中加分條件容易，假釋或出獄者再犯率高，完全違反法律精神。

司法改革的失敗、社會安全網建置的牛步，讓台灣警察再度濺下鮮血。若連人民保姆都成為歹徒攻擊的目標，一般民眾又如何能安心生活？

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