今（31）日啟思民本基金會公布了最新民調，從數據中可以看到，對於蔡政府在「維護治安保障安全」的表現上，有28.5％的民眾滿意，但有66.6％的民眾不滿意，同時近日發生「殺警奪槍案」，也讓高達74.8％民眾認為整體的治安警訊出現了問題，引發討論。

啟思民本基金會今日舉行8月份民本調查發布記者會，由啟思民本基金會董事長江啟臣主持，在這份民調中可以發現，對於蔡英文政府在「維護治安保障安全」的表現上，有28.5％的民眾滿意、66.6％民眾不滿意、4.9％不知道／沒意見；同時近期發生多起「行刑式謀殺」與「殺警奪槍案」，「請問您認為，這些重大暴力犯罪是屬於個案問題？還是整體治安出現警訊？」民調也顯示，有21.3％的民眾認為屬於個案問題，有74.8％的民眾認為是整體治安警訊、有3.9％的民眾則是不知道／沒意⾒。

而該份民調也提到，「有許多台灣人被騙到柬埔寨，結果遭到毆打、性侵、強摘器官、甚至被當『豬仔』轉賣等不人道對待。有人認為政府的責任比較大，有人認為當事人的責任比較大，請問您比較支持哪一種看法？」有23.2％的民眾認為政府責任⽐較⼤、有36.1％民眾認為當事⼈⾃⼰要負責、有37.5％民眾認為責任⼀樣⼤、有3.1％的民眾則是不知道／沒意⾒。

而本次民調是在2022年8月23日至8月28日，對設籍台澎金馬22個縣市年滿18歲的民眾進行訪問，成功訪問1041人，在信賴水準95％情況下，抽樣誤差最大值為正負3.04％。