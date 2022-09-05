年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，年底選舉的成敗，恐也會影響到2024年的總統大選。而今（5）日親近英系的中華亞太菁英交流協會今天公布高雄市長選舉民調，從數據中可以看到，民進黨高雄市長陳其邁支持度61.8％，國民黨候選人柯志恩則為17.0％，差距非常大。該份民調更指出，在4年前投給韓國瑜的高雄市民中，有31.7％在這次市長選舉支持陳其邁，支持柯志恩竟不到5成，這恐成為國民黨的重大警訊。

中華亞太菁英交流協會今日舉行「2022縣市長選舉系列民調」座談會，由中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛主持，同時師範大學東亞學系教授范世平、師範大學公民教育與活動領導系教授曾冠球、台北海洋科技大學教授吳建忠都參與該廠會談，而這份民調指出，現在陳其邁以61.8％的支持度領先了柯志恩的17％，在看好度上，陳其邁更是以74.6％大贏柯志恩的6.3％。

而這份高雄市長選舉的民調經過交叉分析後顯示，其實在2018年時投給韓國瑜的高雄市民中，目前有31.7%會在這次市長選舉支持陳其邁，支持柯志恩竟不到5成，這也將會成為國民黨的重大警訊。