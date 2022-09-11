國民黨高雄市長參選人柯志恩選情待突破，2018年曾為當時國民黨高雄市長候選人韓國瑜成功舉辦三山造勢拉抬選情的前立法院長王金平確定再出手，規劃將於9月30日在夢時代廣場舉辦柯的首場萬人造勢活動，為選戰吹起反攻號角。

目前規畫，9月30日柯志恩競選高雄市長首場萬人大造勢，雖韓國瑜不會出席，但過去韓市府團隊「標誌性人物」都會到場，盼喚起韓市府過去「路平、燈亮、水溝通」等重整高雄市基礎建設政績印象。

知情人士表示，930夢時代大造勢雖是傳統造勢活動，但也將是柯志恩選戰空陸並行成果初檢驗，盼凝聚柯陣營爭取逆轉勝選氣勢。至於韓國瑜本人何時與柯志恩合體？知情人士說，雙方有持續保持聯繫，後續各界就拭目以待。

柯志恩陣營人士表示，柯已完成與藍營基層座談的全市38區黨內小型見面會為選戰固本，接下來會往民間團體走，並增加與基層互動，走出藍營同溫層拓展票源，擴大自己的支持圈，也拉抬各區黨籍市議員等基層選情。

柯營人士指出，年底高雄市長選戰，國民黨是採小雞與母雞互抬的集體戰策略，柯志恩為各區選戰打探照燈，擴大基層支持；而各區泛藍市議員與參選人則透過與柯合體，拉高升量與網路流量，進以也可再回頭拉高柯的聲量與支持。

柯營人士舉例，柯志恩9月1日登記當天與黨籍37個市議員、市議員參選人臉書粉專串聯直播，在總計81萬粉絲基礎下，共吸引13.5萬人次流量，相較臉書有61萬粉絲的高雄市長陳其邁當天直播節目僅1萬多人瀏覽，藍軍團結力量大。

柯營人士表示，在9月30日夢時代大造勢前，柯志恩除將持續勤走基層，臉書空戰也將持續加溫，除將與黨籍市議員參選人持續有吃播節目直播，之後還會逐一與每個黨籍議員參選人進行聯合政見戰，也順勢把柯的政見願景提出來。

柯營人士說，雖然柯志恩在高雄市的知曉度仍有提升空間，但知曉柯的市民，對柯的評價都還算蠻正面的；柯與市議員小雞連結，也不會出現像其他縣市，有市議員參選人不願跟市長參選人合掛看板的情形。