南投縣長參選人許淑華受到8000名支持者夾道歡迎，短短不到1分鐘就能走完的路程，卻花了5分鐘。（楊靜茹攝）

朱立倫稱讚許淑華一定是比林明溱還要棒的縣長，一代比一代還強。（楊靜茹攝）

許淑華從黨團總召曾銘宗手中接過冷凍的蒜，象徵「凍蒜」南投縣長。（楊靜茹攝）

國民黨籍南投縣長參選人許淑華與南投市長參選人張嘉哲成立聯合競選總部，13鄉鎮長、南投縣議員等人大陣仗陪同進場。（楊靜茹攝）

國民黨籍南投縣長參選人許淑華與南投市長參選人張嘉哲17日成立聯合競選總部，不僅13鄉鎮長、南投縣議員參選人都陪同進場，許淑華受到現場8000名支持者夾道歡迎，短短不到1分鐘就能走完的路程，卻花了5分鐘，全場「凍蒜」聲不絕於耳，勢如破竹，實實在在展現神力女超人的氣勢。

國民黨主席朱立倫、黨團總召曾銘宗、書記長李德維、副秘書長洪孟楷及立委馬文君等人出席相挺，顯現許淑華在黨內的好人緣。朱立倫說，許淑華一直在南投這片土地打拼，基層實力雄厚，對方沒得比，就展開抹黑攻擊，相信神力女超人決對不怕，一定是比林明溱還要棒的縣長，一代比一代還強。

朱立倫強調，國民黨提名10名優秀的女性首長參選人，包括高雄市長參選人柯志恩、台中市長盧秀燕、彰化縣長黃惠美、雲林縣長張麗善等，民進黨女性首長參選人只有他們的一半，「讓神力女超人帶領10名女性首長參選人展現女力，十全十美，通通當選」。

「我對我的選舉相當有信心，距離選舉剩不到70 天，我們會迎接受勝利。」許淑華說，她凡事都做好做充足的準備，按照選舉團隊安排的進度推展，愈接近選舉，相信對手可能有更多抹黑攻擊等手段，都是在預期之內，團隊會沉著小心因應。

許淑華痛斥民進黨選舉似乎有一定的勝選方程式，似乎不用潑糞、打烏賊戰就不會選舉，像她的論文已經被消費很久了，大家對我的認同並非她的學歷，這件事不會影響選情，「當然我對自己的論文有信心」。

媒體指蔡英文總統明天再度來南投為蔡培慧輔選，會不會造成壓力？許淑華想起馬文君跟蔡培慧交手時，當年蔡英文也是夾行政資源強力助選，當然會造成壓力，就像前兩天蔡英文來為中興大學南投分校揭牌，這樣盛大的喜事卻不敢公開，不僅校舍沒完工就揭牌，還違法將停車場改建成興大辦公室，連用地也沒有經過變更，罔顧師生的安危，不僅不可取，還非常可惡。

許淑華認為，蔡英文身為國家元首心中沒有人民，心中只有選舉，並沒有把師生安危放在第一，讓人覺得很痛心，歷任民進黨推出的南投縣長參選人，哪一個不是選後離開南投？期待對手蔡培慧不要跟前人一樣，選前南投人，選後台北人，只留下空泛的選舉支票。