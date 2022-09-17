國民黨籍南投縣長參選人許淑華與南投市長參選人張嘉哲17日成立聯合競選總部，不僅13鄉鎮長、南投縣議員參選人都陪同進場，許淑華受到現場8000名支持者夾道歡迎，短短不到1分鐘就能走完的路程，卻花了5分鐘，全場「凍蒜」聲不絕於耳，勢如破竹，實實在在展現神力女超人的氣勢。
國民黨主席朱立倫、黨團總召曾銘宗、書記長李德維、副秘書長洪孟楷及立委馬文君等人出席相挺，顯現許淑華在黨內的好人緣。朱立倫說，許淑華一直在南投這片土地打拼，基層實力雄厚，對方沒得比，就展開抹黑攻擊，相信神力女超人決對不怕，一定是比林明溱還要棒的縣長，一代比一代還強。
朱立倫強調，國民黨提名10名優秀的女性首長參選人，包括高雄市長參選人柯志恩、台中市長盧秀燕、彰化縣長黃惠美、雲林縣長張麗善等，民進黨女性首長參選人只有他們的一半，「讓神力女超人帶領10名女性首長參選人展現女力，十全十美，通通當選」。
「我對我的選舉相當有信心，距離選舉剩不到70 天，我們會迎接受勝利。」許淑華說，她凡事都做好做充足的準備，按照選舉團隊安排的進度推展，愈接近選舉，相信對手可能有更多抹黑攻擊等手段，都是在預期之內，團隊會沉著小心因應。
許淑華痛斥民進黨選舉似乎有一定的勝選方程式，似乎不用潑糞、打烏賊戰就不會選舉，像她的論文已經被消費很久了，大家對我的認同並非她的學歷，這件事不會影響選情，「當然我對自己的論文有信心」。
媒體指蔡英文總統明天再度來南投為蔡培慧輔選，會不會造成壓力？許淑華想起馬文君跟蔡培慧交手時，當年蔡英文也是夾行政資源強力助選，當然會造成壓力，就像前兩天蔡英文來為中興大學南投分校揭牌，這樣盛大的喜事卻不敢公開，不僅校舍沒完工就揭牌，還違法將停車場改建成興大辦公室，連用地也沒有經過變更，罔顧師生的安危，不僅不可取，還非常可惡。
許淑華認為，蔡英文身為國家元首心中沒有人民，心中只有選舉，並沒有把師生安危放在第一，讓人覺得很痛心，歷任民進黨推出的南投縣長參選人，哪一個不是選後離開南投？期待對手蔡培慧不要跟前人一樣，選前南投人，選後台北人，只留下空泛的選舉支票。
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