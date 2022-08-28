今（2022）年8月21日日本首相岸田文雄傳出確診感染新冠肺炎消息，習近平致電慰問岸田並表示，「今年是中日邦交正常化50週年，願和岸田文雄一起，推動構建契合新時代要求的中日關係」。所謂的「新」就是「好」的意思，代表著安倍舊時代日中關係已經過去，兩國好的關係即將到來，這是習近平對岸田政府的期待。

岸田政府對中日關係期待，從2021年的日本外交藍皮書稱「穩定的日中關係，對於兩國以及區域與國際社會而言是重要的」；再到2022年版則強調「具建設性且穩定的日中關係」。外務大臣林芳正表示，「建設性和穩定的中日關係應該通過雙方的努力建立起來。在這樣的時刻，相互理解很重要，日本始終願意對話。日中領導人會談、外長會等各級對話非常重要」。

中日關係因釣魚台主權爭議低盪10年，即便如此，兩國一直都希望雙邊回歸正軌，過去幾次，習近平總是將台灣問題當作改善中日關係的條件，都沒得到安倍的回應。2021年10月岸田文雄當選新任首相，與習近平通話時，岸田對習近平表達對釣魚台、香港、新疆維吾爾族自治區及台灣海峽和平穩定的立場。習近平則要求日方恪守中日4個政治文件，妥善處理歷史與涉台等重大敏感問題。

隨著對中強硬派的安倍離世，兩國都希望有新的好關係，據《日經》報導，2022年秋天，岸田與習近平將以網路視訊會談，11月可能將在印尼巴厘島舉行的G20峰會期間見面。岸田政府仍舊關切，中國大陸在東海和南海的行動以及台灣周邊局勢，預料雙方在這些議題上，依舊各說各話，沒有共識。

岸田想要維持與中接觸

岸田對中國大陸態度不如安倍強硬，外務大臣林芳正態度傾向在日本、中國大陸與台灣之間取得平衡，想要改善中日關係，恢復正常對話與接觸，好處是有助於風險管理。因此，去年11月上任外務大臣的林芳正，尚未前往美國訪問，即受到中國外交部長王毅邀訪中國，當時礙於日本內部反中聲浪大，加上美國印太戰略瀰漫抗中氛圍之下，讓親台派的安倍，搶先一步爭取「台灣有事之說」發言權。

觀察，林芳正屢次遇台灣問題，態度保守，都有刻意迴避之嫌。例如，對「台灣有事」含糊回應。賴清德副總統受邀赴日參加安倍的家祭，在面對媒體回應上，為了怕得罪中國，稱賴清德為「你所指的人物」，表現得有些失禮，更顯得對台灣的態度相當不友善。

日本對中國大陸政策是由美國的立場決定的，日本沒有獨立制定對中政策的空間，更缺乏深思熟慮的中長期的中國戰略，美國左右著日本對中國戰略制衡路線，岸田政府想要在美中之間左右逢源，採取平衡策略，恐怕不容易。

日本不願與中國發生軍事衝突

在今（2022）年香格里拉會議上，中、日兩國國防部長時隔約兩年半再度面對面會談。前防衛大臣岸信夫表示，「雙方就日中關係進行坦率意見溝通有其必要」。因此，兩人對促進日中防衛當局間對話交流達成一致看法。中國國防部長魏鳳和說，「希望強化中日合作關係，並建構基於兩國政府共識的關係」。事實上，中國沒打算擴大與日本防衛合作，其中一個原因是，若強化與自衛隊合作，等同於間接承認自衛隊合法性，就目前交流而言只是為了情報交換。

另一方面，觀察這次解放軍圍台軍演，中國大陸某方面也在測試日本的臨界點在哪裡，在發生區域局部衝突時，美日同盟軍事合作程度與應變能力又在哪裡？中國目標是防止自衛隊干預台灣事務，這就是中國對日本的制衡政策。

8月15日岸田在日本紀念在第二次世界大戰中戰敗77週年慶中，保證日本絕不會再發動戰爭。他還說，「在一個衝突不斷的世界中，日本是推進和平的領導者」。台灣問題對於日本來說，無論「台灣有事」之說得到高度民意支持，現實上，日本不願意與中國發生衝突，中日友好也是日本國家利益不可分割的一部分。

在沒有安倍當靠山的台灣，不能指望日本提供安全保障，觀察多次中日關係交惡，台灣總被拿出來當報復的「工具人」，台灣成為被中國怒懟的對象，無論岸田政府立場為何轉變，最重要的是台灣想「依日謀獨」，還是少作夢吧！

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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