針對民進黨前立委鄭寶清27日「震撼回歸」，宣布參選桃園市長，立場迥異的兩派網友在其臉書戰翻天了。對此，親綠的正國會名嘴張銘祐指出，鄭寶清是民進黨很重要的資產，深信他是「因為理想」去參選，這次桃園市長鄭文燦展現與林智堅、鄭運鵬的鐵三角聯盟關係，幾番折騰後由鄭運鵬出線，盼能塑造「負責任傳承」的形象。

其實，張銘祐話中有話，說得很客氣，且相當「留面子」給蔡總統所領導的「民進黨一言堂」。民進黨自家人講白了，張銘祐自己就是現今黑箱選制的「受害者聯盟」之一，早前他尋求新北市議員提名初選，就與英派爆發婦女保障名額的「黃琳之亂」，張銘祐質疑有新黨背景的黃琳，也是台灣價值的理念問題，最後正國會緊急陣前換將改推「新店女兒」的陳乃瑜，民調才驚險以0.0789險勝英系立委羅致政的特助黃琳0.0725。

張銘祐所謂的鄭寶清是民進黨「很重要的資產」，自然有為黨內初選過程失去創黨理念與台灣價值而點滴在心頭的意味。鄭寶清從立委落選後就在桃園市努力經營地方，整整兩年多的時間在地方耕耘，當權者的漠視，說沒收初選就沒收初選，怎能不令他心寒。

再檢視鄭寶清說「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」，不也是除了民進黨一言堂之外，全台灣的主流聲音嗎？既然當權者欽點林智堅，證明是錯誤的決策，難道再一次欽點鄭運鵬，就不會有錯嗎？爭取一個公平的初選有那麼困難嗎？「民主獨裁」的蔡總統，與「失去反省能力」的民進黨中央，又怎麼對得起這些黨外運動時期的前輩呢？

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