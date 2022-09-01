聯電前董事長曹興誠今天宣布，恢復中華民國台灣國籍，並將資助新台幣10億元，以資助兩個計畫。一個是要在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的民間勇士（稱為黑熊勇士），這個計畫，他會資助6億元。另一個計畫是盡速訓練出30萬名以上民間的神射手（稱為保鄉神射），這個計劃，他願意提供4億元。

我大約算了一下，6億元訓練費用分給300萬黑熊勇士，每位的訓練費用是200元。4億訓練費分給30萬神射手，每位訓練的費用是1333元。

我很難理解，200元新台幣可以訓練成為一位黑熊勇士？只要1333元就可以訓練成一位神射手？

如果說，是喊話政府成立300萬黑熊勇士，30萬神射手，但曹興誠董事長只分別贊助每位200元及1333元，會否太少了？

而且，一位神射手需要配一把狙擊槍吧！如果30萬「保郷神射」，每一位一把狙擊槍一萬元，30萬把狙擊槍就要30億了。勇士當然也要有槍，如果300萬「黑熊勇士」，每一位也配一把狙擊槍，那就再多300億。

敬請曹董了解，可以考慮再捐些！

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