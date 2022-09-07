儘管民進黨台北市長候選人陳時中近日捲入拿偷窺當創意的爭議之中，不過就日前《自由時報》公布的台北市長候選人民調，有30.13%的選民表態支持陳時中、22.92%選民支持蔣萬安，另有20.52%民眾支持黃珊珊。而在勝選看好度方面，有30.63%的選民看好陳時中、23.72%看好蔣萬安，最後是13.61%看好黃珊珊，另外還有32.03%的選民表示無意見。

雖說再更早之前，由TVBS做出來的民調是蔣萬安36%第一、黃珊珊26%第二，陳時中23%第三，而且《自由時報》的立場偏綠，做出來的這份民調難免也會被外界懷疑是否有失偏頗，但比較藍綠白三方這幾日的攻防來看，在蔣萬安和黃珊珊兩位票源相近的候選人繼續鷸蚌相爭之下，年底的市長大選難保陳時中不會因此坐收漁翁之利。

雖說把「操作棄保」、算選票這些選舉算計拿到檯面上來講太過現實，但國民黨和民眾黨身為反對黨，此時此刻也應該要想出一套辦法，正視彼此瓜分選票最後致使民進黨拿下台北市的可能性了吧？

陳時中專斷傲慢、拒絕溝通的高官姿態，在他當指揮官的時候大家就應該領教過了。在卸任指揮官一直到投入選戰的這段時間，在鏡頭前也是各種詭辯信手拈來。可是偏偏這樣的一個候選人放到台北市，似乎還是很有機會勝選。

2014年民進黨為了東山再起，都還知道就算不是本黨人拿下台北市也沒關係，先禮讓柯文哲出來選，不要讓國民黨勝選就好。結果如今風水輪流轉，柯文哲自己當上了應該運籌帷幄的民眾黨主席，而國民黨也變成了那個必須想辦法再次拿回執政權的在野黨，結果都還是只想著要讓自己人當市長。國民黨和民眾黨也該是時候看清楚主要對手是誰了吧？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※