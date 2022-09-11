有次應邀赴香港，參加一個慈善團體頒發公益獎的典禮，擔任頒獎貴賓。我是排休假並以自費方式去的，總想在頒獎之餘，能做點有意義的事。主辦單位乃為我安排了多場演講，有大學的、中學的、教會的，又去拜訪許多公益慈善機構，分享經驗，也為他們打氣，另接受了多家媒體專訪，行程十分緊湊。經常為了不能準時趕下一場約會而焦急，甚至連車子遇到紅燈都很不耐煩。

做公益差點中風

回到台灣後，身體立刻不適，赴醫院做心電圖，老毛病「心房顫動」又犯了。心房顫動是心律不整中最麻煩的一種，心臟亂跳，血不易打出來，人易累，更擔心的是，容易產生血栓，血栓如果塞在腦部，就會中風。

我跟太太閒聊：「這次去香港都在做公益的事，上帝為什麼不對我的身體多照顧一點呢？」太太卻說：「上帝愛你，要給你一點管教，《聖經》上不是說『愛必管教』嗎？上帝是利用你這次犯病，告訴你，年過70的老人，是不能像年輕小伙子那樣拚命工作了，要知老、服老，否則日後還會發生大問題的。」

休息為了走更長的路

太太講的有理，上帝藉小病痛，讓我們知道自己身體的斤兩，不能亂挑擔子。正如同父母愛孩子，常用打屁股的方式，讓孩子知錯能改，不再陷入更大的危機。

這使我想起，早年有位老長官，曾任財、經兩部部長，對台灣經濟貢獻至大，一輩子全力以赴的工作，報效國家。心臟病很嚴重了還不休息，最後終於倒下。政府非常重視，送他到美國去醫治，發現心血管幾乎全都堵塞了。後來他回憶，這是上帝愛他，強迫他休息。病好後，他又為國家工作了幾十年，直到90多歲才回歸天家。

不該亂服藥

我在香港的期間，碰到一位製作中藥的人，聊到男性年長者有攝護腺肥大問題，夜間多尿，起床上廁所後，每不易再入睡，以致睡眠品質不佳，進而影響健康，這是許多老人家的通病。大家戲稱這是長壽病，愈長壽愈容易產生攝護腺肥大問題。這位製藥先生很熱心的介紹，他們有一種膠囊可以補腎，對治療攝護腺肥大有明顯功效，要我試試。

人們常說：「中藥藥性溫和，有病治病，無病養生。」我想，吃了即使無效，也不會有害，不妨試試，倘若真有奇效，也算是獎賞吧。可是吃了以後，卻讓我心律不整的毛病更嚴重了。就去醫院找了一位中西醫雙執照的醫生請教。醫生要我趕快停止服用那種膠囊，因為那種中藥會刺激副交感神經，導致交感神經不平衡，進而造成心律不整。

管教讓孩子成才

我心想，這又是上帝愛我的一種管教，要我調整「中藥藥性溫和，有病治病，無病養生」的錯誤觀念。畢竟中藥也是藥，藥都是有副作用的，不能道聽塗說，幻想一服見效。有病要看醫生，要照醫囑規規矩矩來。

談到愛心我們會聯想到捐款、當志工、濟貧助人等，其實管教也是一種很重要的愛。例如，孩子在學校偷了東西，老師告知家長，父母會氣得要命，對孩子施以適當的處罰。父母之所以處罰孩子，是因為父母愛孩子，愛必管教，讓孩子成才。

社會上有人犯罪，被判刑，這是一種愛的管教，一則讓罪犯不會陷得更深，能夠回頭是岸，一則是殺雞儆猴，使其他人不敢犯罪。這樣做是因為我們愛自己居住的這塊土地，愛這塊地方，所以要制定適當的法律來管教這地方的人。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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