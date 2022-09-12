慈濟疫苗採購推手、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近日踢爆，當初疫苗採購遭政商界勸阻秘辛，有大老提醒「買不到，不要白費力氣」甚至有官員吐槽「這件事情不用想了。」對此，陳時中回應，「我沒有去阻擋，怎麼會有阻擋？」還說直接購買有困難，因此慈濟才選擇與政府合作。兩造說法今天再度交火，連周玉蔻也湊一腳，痛罵慈濟。看到綠營一流的掰功了吧！

有政府，會做事？去年疫情延燒，地方政府與民間團體紛紛表態願協助購買疫苗，卻被中央卡關，陳時中酸鴻海「我敢說現在買不到啦！」。最後慈濟、台積電、鴻海共同捐贈1500萬劑BNT疫苗。如今，陳時中兩手一攤說他沒有擋，難道是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌兩人擋的？

首批慈濟、台積電、鴻海暨永齡基金會共同捐贈的BNT疫苗運抵台灣時，外箱的「復必泰」布條突然消失，陳時中解釋是台積電要求拆除，但與顏博文透露，政府說不拆布條不簽收。陳時中還顧左右而言他說沒有說謊的問題，這不是在睜眼說瞎話？

還有，台北市議員徐巧芯指出，陳時中一直到現在仍堅持疫苗價格必須保密，否則會產生一些問題，但顏博文受訪卻直接說明，慈濟負責500萬劑，花費金額約1.75億元美金。慈濟說得透白，陳時中就是不敢面對。

徐巧芯說「天黑請閉眼，天亮請睜眼，你覺得誰是狼？」台北市長柯文哲也表示，「當時為了護航高端疫苗，擋BNT進來，這是我最痛恨的事情。」陳時中這麼護高端、擋BNT疫苗，到現在還是不肯給個清楚、明白的說法。又利用轉移焦點的伎倆，說慈濟證嚴法師對他很好。看看周玉蔻為了護陳時中是怎樣酸證嚴「上人」的？

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