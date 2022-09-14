資深名嘴周玉蔻與黑熊學院贊助人曹興誠，這兩位輿論上的火線人物近日顯得十分麻吉。曹連續接受周所主持的廣播和電視節目訪問，周玉蔻則大讚曹興誠是全台灣人的偶像。

這兩人過去並無太多交集，但卻有頗多相似之處。他們讓人印象最深刻的特質就是所謂的變色龍，政治立場從藍轉綠，問心無愧、自由自在。

周玉蔻早年政治立場偏藍，2010年蔡英文準備第一次投入總統大選，要與馬英九進行ECFA辯論時，周玉蔻還發文提醒蔡英文，「中國已經是數一數二的超級經濟體了，你們民進黨敢提政見主張廢除中止ECFA嗎？」

曹興誠2007年提出「統一公投」，遭到時任總統的陳水扁批判為「操弄政治、假和平之名行反獨促統之實」，陸委會更發聲明怒嗆曹興誠是「附和中共說法」，但當時曹興誠呼籲扁政府，「面對13億人的大陸，台灣應該要謙虛」。

時至今日，周玉蔻和曹興誠都已成了反中急先鋒，天天咒罵、醜化大陸，不遺餘力。另一方面，兩人也都令過去服務的機構感到難堪。曾創辦聯電的曹興誠早已被聯電撤銷榮譽董事長尊稱；而根據已故輔仁大學傳播學院前副院長習賢德的著作透露，周玉蔻政治立場的重大轉彎且在電子媒體上的激烈表現，給老東家造成了極大的衝擊。

周玉蔻與曹興誠同屬成長於台灣經濟崛起年代的外省第二代，深受當時的黨國栽培，才有了後來發達的本錢。而如今兩人的行徑說是忘恩負義也不為過。格調相近，難怪如此惺惺相惜，你儂我儂。