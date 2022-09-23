曹興誠吃了綠媒的甜頭，一下子火了起來，無本生意果然好做。沒幾天又出新花樣了。他號稱準備購買百萬架「低價」攻擊無人機來阻擾共軍登陸、保衛台灣國。

問題是，既「低價」，還能「攻擊」？ 這種互相矛盾的要求，難免會讓具有無人機專業及基本常識的人感到不可思議。我隨便就能列舉出一大堆問題來請教曹員外：

1、低價表示載重能力低，如果載重能力低，能承載並發射飛彈嗎？

2、要用什麼武器來攻擊敵人？能承載機關槍及萬發子彈來掃射地面敵人嗎？

3、如果沒有能力承載任何攻擊性武器，那就只能把無人機當自殺機來攻擊敵人囉？

4、百萬架自殺機要安排在哪裡？台灣海岸還是總統府及官邸四周，還是整個台北市？

5、自殺機最重要的GPS系統，必須要精確，那麼美國的GPS精確度遠遠不及北斗系統，失之毫釐差之千里，否則自殺機變成無頭蒼蠅，一個個往下掉，豈不漏氣？

6、一部便宜的無人機，就算1萬美金好了，100萬架，就是100億美金，不知曹員外的口袋有沒有這麼深？

7、百萬架無人機，是需要多少人來操作？黑熊部隊能訓練出100萬個合格的操作員來操作無人機攻擊敵人嗎？還是一人可以操控10～100台無人機？像高雄市的夜空無人機表演那樣精彩？

總之，用口水喊抗中保台很容易，一旦要動真槍實彈，企圖用無人機攻擊敵人，萬一操控有所失誤或連線斷線，或被敵人用「干擾槍」將無人機打下來，或掉頭轉向攻擊自己人，到時候傷敵五百，自損一千，那可不是鬧著玩的！

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