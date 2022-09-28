9月24日高雄紅毛港保安堂募款製作的安倍晉三紀念銅像揭幕，監察院長陳菊、高雄立委許智傑及賴瑞隆，以及民主進步黨、台灣基進的諸多議員參選人紛紛出席致意。根據保安堂的說法，製作銅像的理由是感念安倍對台情誼，但這樣的說法能通嗎？

這件事有兩點必須譴責，首先，安倍晉三本人生前一再否認二戰時日本政府及軍方曾強徵慰安婦，主張歷史教科書不應記載「強徵隨軍慰安婦」的內容，要求刪除「自虐性」內容；此外安倍首相任內，也參拜了供有在二戰期間犯下諸多反人道罪的日本戰犯的靖國神社。

不僅如此，安倍強硬主張釣魚台是日本領土，增強釣魚台防衞部署，縱使在台日漁業協議簽訂後，他首相任內我國漁船盛福16號、東半球28號等在釣魚台附近海域仍照樣遭日方公務船驅趕。

此外紅毛港保安堂更大有問題，這是全台唯一供奉日本軍艦的廟宇，主神之一的「海府」大元帥，是二戰時期死亡的日軍第38號哨戒艇艦長高田又男，廟裡還播放著「二戰時期日本海軍軍歌」，並於大殿入口處放置日本國旗及旭日旗。

二戰結束之後，對納粹德國的崇拜在歐美成為禁忌，二戰期間從三光政策、七三一部隊活體實驗到南京大屠殺，日軍犯下的反人類罪行比起德國不會更少，那憑甚麼不能崇拜納粹德國，卻可以堂而皇之的敬拜二戰日本軍人和侵略戰犯？

如果安倍本人首相任內對過往日本的不當行徑都有徹底認錯彌補也就算了，但以他對慰安婦、釣魚台的立場，完全不應該受到任何一個反戰、重視女權、人權的人緬懷，照安倍的說法，慰安婦不是被強徵的，豈不就暗示她們是自願的？這種侮辱台灣人能接受嗎？由一個拜二戰日本兵的廟宇替安倍立銅像，更是對當年受害者和其親屬的雙重侮辱。

許多喜歡安倍的人都強調，安倍晉三推動日本捐疫苗給台灣，但這是他首相卸任後才發生的事情，到底有多少成分能算到他的功勞，就要先打個問號；再者，在民進黨疫苗採購不力之際，國內外多少人和團體都有捐疫苗，照這標準怎麼不替別人立銅像，反而是替一個有諸多美化侵略罪行的人立呢？

因此不僅台灣根本不該有廟宇把二戰日本兵當主神拜，這樣的廟更不應該加碼立安倍的銅像，安倍生前的言行，就是在包庇二戰屠夫強姦犯戰犯與他們站在一起，陳菊等人跑去這種廟緬懷安倍，是想讓民進黨淪為一個也與二戰屠夫強姦犯戰犯站在一起的政黨嗎？

如果作為民進黨主席的蔡英文不譴責陳菊等人這次的行徑，就等於包庇和默許，那往後，支持民進黨，就等於支持羞辱慰安婦阿嬤，因為作為執政黨，不僅不敢不願全力在她們有生之年向日本討公道就算了，黨內大員反而還紛紛去拜羞辱慰安婦阿嬤的安倍，豈非標準的傷口上撒鹽，對慰安婦阿嬤的親屬造成二次傷害？

說來諷刺，多年來民進黨整天強調自己多本土、多愛台灣、多重視台灣尊嚴，結果左手講這些右手跑去拜日本兵的廟向安倍銅像致意，反觀整天被民進黨控訴不愛台灣的新黨，不僅始終堅持替慰安婦阿嬤討公道，也同步的譴責安倍羞辱慰安婦阿嬤的劣行，到底哪個黨才是真正的愛台灣重視台灣尊嚴呢？值得大家重新思考。

（作者為新黨輿情中心主任）

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