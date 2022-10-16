別人是官大學問大，李遠哲以為學問大就官大，雖是諾貝爾化學獎得主，卻經常撈過界，特別醉心於政治，老想指點江山，2000年選前關鍵時刻，一段視頻、一句「向上提升或是向下沉淪」將陳水扁送上總統寶座。詎料，2004年兩顆子彈，2006年倒扁紅衫軍席捲全台，最後陳水扁聯袂第一夫人吳淑珍以及駙馬爺趙建銘等第一家庭成員皆以貪污入刑收場，連帶拖累背書的李遠哲晚節不保。

民進黨二次執政，蔡英文還是聘李遠哲為資政，無奈陳規蔡不隨，蔡英文並未奉李遠哲為國師，甚至不再重視、重用他，失去話語權後沉寂了一陣子也鮮少曝光在媒體前，這次跳出來撂下重話表示，因為不滿蔡英文總統的能源政策，有意⾒所以就被換下來，並直批民進黨執政後腐化⽐過去更快，台灣社會在向下沉淪，說來說去，還是那句老話，熟令致之、昨是今非，這不是在打自己臉嗎？

李遠哲不惜與蔡英文率領的民進黨政府翻臉，可不是良心發現，其實是將眼光投向下一個綠營共主，寄希望於賴清德，他説賴清德現在受制於蔡英文壓力，根本説不上話，也不敢説話，大有與他同病相憐的困境。不過，一旦賴清德殺出血路、有望接班，李遠哲應該會像當年力挺陳水扁般支持賴清德，來求取權力地位的延續。

是故，李遠哲此番批評究竟是惡言相向還是其言也善，台灣民眾心中自有論斷。

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