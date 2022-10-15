國民黨台北市議員候選人高揚凱表示，近期新聞報導，2022年的前9個月，寵物登記逾17萬隻，新生兒卻不到14萬人。讓他忍不住痛批，總統蔡英文上台後，搞了一個譁眾取寵的「少子化辦公室」，該政策花費7.91億元預算，卻被真實狀況重重打臉。他則提出「一胎補助十萬」政策，強調只要撙節其他項目，這項政策可行度極高。

高揚凱昨日在臉書發文表示，這兩天有一則新聞提到，2022年的前9個月，寵物登記逾17萬隻，新生兒卻不到14萬人。

高揚凱指出，少子化已經是台灣目前最嚴重的國安問題，而這個國安問題，最少已經被談論了10多年。蔡英文上台後，搞了一個譁眾取寵的少子化辦公室；根據網路的資料看來，花費7.91億的預算，而這則「寵物竟比新生兒還多」的新聞，可以說是重重打臉蔡政府的少子化政策。

對此，高揚凱提出「一胎補助十萬」的生育政策。高強調，目前台北市去年的新生兒約莫是1.7萬人，生育補助是一胎2萬，他以每年2萬人下去計算，假設一胎補助10萬元，一年大概是需要支出20億。這個數字看起來非常驚人，但實際上，僅占台北市每年支出的1.1%；也就是說，只要透過其他項目的樽節，將生育補助編入每年市府的預算中，這個補助的政策就會變得非常可行。