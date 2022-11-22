九合一選舉即將進入最後一哩路的關鍵投票，近日民進黨依舊狂打「抗中保台牌」，不意卻接二連三被爆出民進黨人陳時中、鄭運鵬、柯建銘長子柯韋任投資中資企業、小兒子柯鈞耀化身台商「大膽西進」淘金，實在諷刺。

民進黨台北市長候選人陳時中被踢爆2016年底以台北醫學大學董事身分，到中國寧波和寧波李惠利醫院合作交流。後來接任衛福部長、中央疫情指揮官侈言「有抗中DNA」服膺黨意反中、抗中意識形態，卻一再護航綠友友們大賺國難財，置國人健康生命於不顧，被黨內同志林佳龍批仇恨值高，以致選情徘徊低檔、欲振乏力。

桃園市長候選人鄭運鵬則被爆出2008年以「鷗業新媒體」跟大陸三大國營電信做生意，並透過取得中興、華為技術，登記專利權註記「中國台灣」；鄭運鵬既然去了大陸賺取人民幣，怎麼還有臉在立院黨團擔任幹事長替抗中保台搖旗吶喊？我們雖然看不見民進黨中央選對會高層眼裡的怒火，但選民腦海一定浮現出黨官們一個個目瞪口呆、瞠目結舌轉而怒目橫眉的群像。

還有聲稱與鄭運鵬「亦兄亦弟、亦師亦友」、「我黨團、我驕傲」的立院黨團總召柯建銘，動不動就罵在野黨親中賣台，沒想到也被爆出大兒子柯韋任擔任中資「翔盛信鴿比賽諮詢有限公司」董事，以及「淘屏」股東；連小兒子柯鈞耀擔任台商「銪晟事業股份有限公司」董事、董事長也在大陸做生意。在台灣柯韋任是酒駕累犯、柯鈞耀有毒品「緩起訴」，在台灣觸法有老爸柯建銘喬事，這款麻煩製造者賺人民幣靠的是什麼？柯建銘難道不說清楚嗎？萬一在大陸也惹出禍端，在台灣呼風喚雨的柯建銘又能假面多久？

事實上早在2016年柯建銘就被競選對手鄭正鈐痛批是「披著綠色外衣的大說謊家」，一邊反對他人推動兩岸經貿交流，卻又縱容其兒子柯韋任吃「紅色大餅」。民進黨動不動就向在野黨扣上紅帽，怎麼對綠營權貴們就雙重標準呢？

當總統蔡英文在國慶晚會上看了無人機表演鼓掌叫好，在嘉義豪氣為台灣無人機國家隊揭牌，沒想到吹捧「台灣希望創新公司」使用的卻全是大陸貨、大陸技術，蔡政府的國安團隊這麼落漆的表現，難怪國安局長陳明通與政戰局長簡士偉中將的出訪行程全遭曝光，連自保都有問題，還能大言不慚喊「保台」？陳時中、鄭運鵬、柯建銘「抗中」說一套、做一套，老百姓還能信民進黨的鬼話連篇？民進黨人原來也有中國夢，但再騙下去就沒格調了。

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