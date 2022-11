對於期中選舉這個變數對拜登對華科技競爭(或者乾脆說是「科技戰」 )的影響和衝擊,筆者初步判斷是影響不大,因為期中選舉前美國政治是高度極化,期中選舉後美國政治仍是高度極化和激烈對衝(從參議院選情的高度膠著狀態即可看出),高度極化的這個大環境沒有變, 拜登的行為模式相應變化估計也就不會大。 就算最後共和黨真能以微弱優勢同時拿下參、眾兩院主導權,因為優勢將極其微弱,美國行政-立法部門間的基本關係態勢估計變動不會特別大。 當然,我們需要注意到,共和黨對拜登對華戰略態度的基本立場一般都會是宣稱拜登「太軟弱了」,有時甚至會攻擊拜登「被收買了」。

至於拜登本身的戰略意圖,CNN的一則報導講得算是比較準的:隨著美國走向一個可能分裂的政府,拜登的目標是在國外維繫美國的領導地位 (as US heads towards a potentially divided government, Biden aims to assert American leadership abroad),而當CNN發這則報導的時候,美國期中選舉的結果都仍未完全確定。 拜登有一種很固化的思路,他把國內的川普,國外的中俄基本一概視為所謂的「對美式民主價值的挑戰」,在這個宏大敘事之下,懟川普和科技箝制中國幾乎都是服務於同一個整體戰略目標。 而且拜登本人權勢欲非常強,幾乎可以肯定他主觀上絕不想缺席2024大位爭奪賽(當然,民主黨人未必都樂見劇本如此展開)。

拋開拜登政府發起的挑戰不論,中國近期有件事做得頗為可圈可點。 2022年8月,DEPA(《數位經濟夥伴關係協定》)成員國經過評估,決定同意成立中國加入工作組, 中國加入DEPA工作組就此正式成立,以全面推進中國加入DEPA的談判。 同月,商務部新聞發言人答記者問時說:「中方願與各國共同塑造開放、安全的數位經濟發展環境,共用數位經濟發展紅利,為推動全球數位經濟發展作出積極貢獻」。 這是一個很不錯的進展。 此外,國務院新聞辦11月發布的《攜手構建網路空間命運共同體》白皮書指出,「截至2021年,中國數位經濟規模達到45.5萬億元,占國內生產總值比重為39.8%(也就是近4成),數位經濟已成為推動經濟增長的主要引擎之一。 數位經濟規模連續多年位居全球第二」。

(作者為復旦大學國際關係與公共事務學院青年副研究員)

(本文來源《海外看世界》,原題:〈管窺中期選舉後的拜登政府對華戰略〉,授權中時新聞網刊登)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※