對於期中選舉這個變數對拜登對華科技競爭（或者乾脆說是「科技戰」 ）的影響和衝擊，筆者初步判斷是影響不大，因為期中選舉前美國政治是高度極化，期中選舉後美國政治仍是高度極化和激烈對衝（從參議院選情的高度膠著狀態即可看出），高度極化的這個大環境沒有變， 拜登的行為模式相應變化估計也就不會大。 就算最後共和黨真能以微弱優勢同時拿下參、眾兩院主導權，因為優勢將極其微弱，美國行政-立法部門間的基本關係態勢估計變動不會特別大。 當然，我們需要注意到，共和黨對拜登對華戰略態度的基本立場一般都會是宣稱拜登「太軟弱了」，有時甚至會攻擊拜登「被收買了」。

至於拜登本身的戰略意圖，CNN的一則報導講得算是比較準的：隨著美國走向一個可能分裂的政府，拜登的目標是在國外維繫美國的領導地位 （as US heads towards a potentially divided government， Biden aims to assert American leadership abroad），而當CNN發這則報導的時候，美國期中選舉的結果都仍未完全確定。 拜登有一種很固化的思路，他把國內的川普，國外的中俄基本一概視為所謂的「對美式民主價值的挑戰」，在這個宏大敘事之下，懟川普和科技箝制中國幾乎都是服務於同一個整體戰略目標。 而且拜登本人權勢欲非常強，幾乎可以肯定他主觀上絕不想缺席2024大位爭奪賽（當然，民主黨人未必都樂見劇本如此展開）。

拋開拜登政府發起的挑戰不論，中國近期有件事做得頗為可圈可點。 2022年8月，DEPA（《數位經濟夥伴關係協定》）成員國經過評估，決定同意成立中國加入工作組， 中國加入DEPA工作組就此正式成立，以全面推進中國加入DEPA的談判。 同月，商務部新聞發言人答記者問時說：「中方願與各國共同塑造開放、安全的數位經濟發展環境，共用數位經濟發展紅利，為推動全球數位經濟發展作出積極貢獻」。 這是一個很不錯的進展。 此外，國務院新聞辦11月發布的《攜手構建網路空間命運共同體》白皮書指出，「截至2021年，中國數位經濟規模達到45.5萬億元，占國內生產總值比重為39.8%（也就是近4成），數位經濟已成為推動經濟增長的主要引擎之一。 數位經濟規模連續多年位居全球第二」。

（作者為復旦大學國際關係與公共事務學院青年副研究員）

（本文來源《海外看世界》，原題：〈管窺中期選舉後的拜登政府對華戰略〉，授權中時新聞網刊登）

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