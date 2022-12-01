小編今（1）日精選5件不可不知的國內外財經大事。企業界關切明年電力供應議題，台積電董事長劉德音30日直言，電力供應是政府要解決的課題，而且要關心的是五年後的電夠不夠！三三會理事長林伯豐也呼應指出，五年後想要有穩定且價格合理的電力供應，政府的能源政策必須重新規劃。

【1】台積董事長 劉德音：要關心5年後電夠不夠

企業界關切明年電力供應議題，台積電董事長劉德音30日直言，電力供應是政府要解決的課題，而且要關心的是五年後的電夠不夠！三三會理事長林伯豐也呼應指出，五年後想要有穩定且價格合理的電力供應，政府的能源政策必須重新規劃。

【2】白宮宣布 拜登12/6出席台積電移機典禮

白宮11月30日宣布，美國總統拜登將於12月6日出席台積電亞利桑那州新廠上機典禮。

台積電美國亞利桑那州5奈米廠自2021年動工至今約18個月，今年12月6日將邀請客戶、供應商、學界和政府代表一同慶祝首批機台設備到廠（First tool-in）的重要里程碑。

【3】緯創傳以190億賣印度iPhone廠

繼9月印度媒體報導指出印度塔塔集團（Tata Group）與緯創集團，正就合作於印度當地組裝iPhone的消息傳出後，11月30日再傳出塔塔集團打算以400億～500億盧比（約合新台幣152億～190億元）買下緯創在印度的蘋果裝置組裝廠。

【4】需求明年回升 15檔鋼鐵股樂

2022年因俄烏戰爭影響，使全球用鋼需求復甦力道偏弱，2023年若沒有突發性的國際局勢變化，鋼鐵需求可望回升，包括中鋼（2002）等15檔鋼鐵股法人本周以來買超，股漲慶賀。

【5】阿茲海默症新藥 副作用引議

日本藥廠衛采（Eisai）與美國百健（Biogen）11月29日於舊金山阿茲海默症臨床試驗研討會上發表新藥lecanemab第三期臨床試驗完整報告，提供更多數據佐證新藥有效減緩患者認知及功能性退化，但腦出血、腫脹副作用難以忽視。