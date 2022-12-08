蔡政府索性不裝了，兵役延長一年、教召擴大辦理。

日前蔡英文於總統府邀集黨內政要、大老，召開敗選檢討會後，內閣改組聲浪早已甚囂塵上，幾經確認更換層級應該不低，除了政策屢遭爭議及表現不佳的部會首長恐去職走人外，能為蔡政府、蘇內閣，鞠躬盡瘁燃燒最後殘餘價值，藉以順勢更上一層樓的仍大有人在，國防、軍系部門就是一大例證。

亞太地區兵凶戰危兩岸為最，國軍雖秉持行政中立忠於國家，但現狀民進黨政府台獨立場鮮明，促使軍隊不得不隨時做好上戰場的準備，參照最新俄烏戰爭所犧牲的慘況，雙方皆超過10萬軍人陣亡，傷者更是難以估算，國防部終於將腦袋動到僅4個月役期的義務役身上。

部長邱國正直率表示：「兵役延長為一年的計畫將於月底宣布。」證實蔡政府對兩岸關係仍堅持「抗中保台」路線，繼續推著年輕人上前線，不單此案讓天然獨世代炸鍋，依據《兵役法施行法第27條》的教勤召集也增加至二周，人數從萬餘人上升至2.2萬人，這些兵丁未來都將是沙場上的第一線戰士。

國防部政策建議到頒布執行，說穿了只是承接上意的傀儡，手握軍（政、備、令）大權的幹部均是軍系成員，就算有更好的戰術戰法，礙於官職奉錄取捨及政治氛圍如此，也不敢忠言逆耳。不管是之前狂妄的「要打多久有多久」，或是近日的「絕對有勝算」，彷彿別人孩子死不完，民意趨勢已透過剛結束的九合一選舉集體展現，給了蔡政府一記警鐘。

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