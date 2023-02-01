日本媒體報導，中共政治局常委王滬寧正在研擬統一台灣的新方案，引起世界其他媒體的關注。

王滬寧是很低調的人物，但卻是近半個世紀影響世界走向最重要的人物之一。王滬寧出身復旦大學，常年但任中共中央智庫的領導人。綻露頭角成為中國的國師級人物。

王滬寧早年即贊揚新加坡的亞洲價值，認為歐美那一套政治模式不適用亞洲，因為只會使政府低能化、失智化，王滬寧倡議「理性開明的專政」。

中共起家時最重要的理論家是毛澤東。毛澤東發展出的「人民民主專政」理論，用共產主義改變了中國。

王滬寧發展出「三個代表理論」、「中國特色社會主義」，都是政治理論上很重大的創新，用中國民族主義改變了共產主義。共產主義改變中國，中國改變共產主義，是先後兩個階段影響世界的大事。

2019年大陸提出「一國兩制台灣方案」，其實就是一種變通的和平協議，也是出自王滬寧的構思。蔡英文以「辣台妹」的姿態拒絕，主導台灣走向戰爭台獨，戰爭對峙成了台灣唯一的選項。

現在日媒說王滬寧將有新的方案，王滬寧即將出任全國政協主席，負責主導台灣問題，若有新的構思不必意外，關鍵是大陸會用什麼方法推動這些新的方案。如果再推不動，也破不了美國設下的障礙，戰爭將成兩岸問題唯一的解決方案。

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