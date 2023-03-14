日前國民黨秘書長黃健庭透露，總統大選黨內民調不會把朱立倫主席納入，這段談話「信者恒信，不信者恆不信」，顯然仍有疑慮；日昨媒體報導，朱主席自喻總教練，堅持以黨為主，以勝選為目標，黨主席一切的作為與努力，就是做球給國民黨主要候選人。朱立倫並指出，他一路走來，堅持無私無我，大公無私的胸襟與氣度，是始終如一，貫穿勝選第一。照這樣的邏輯推論，朱立倫果真展現他的歷史使命責任感與企圖心。

或許一般人無法瞭解朱立倫內心世界的從政價值，日前朱主席於中常會引述星雲大師的名言：「 問我一生何所求，幸福平安照五洲」 大師心心念念的就是蒼生百姓的幸福平安，社會的祥和，國家的安全，世界的和平。朱立倫既然敢如此引述，假設這就是朱主席內心世界的鴻鵠之志，是他奮鬥的價值與目標，是他願意帶50萬黨員齊心努力奮鬥的目標，那麼，這次的大選或許國民黨還有再起的可能。黨員們至深期盼的再造經國先生時代的榮耀與輝煌，重振中華民國永續發展的轉機，或許就在這次的大選一舉。

外界對朱立倫的疑慮和批評並未終止，懷疑他仍有可能以「非綠聯盟」的口號為自己布局。但據所知，朱主席在乎的不只是人民的觀感，社會的評價，他更在乎的是莊子所強調的人生二件大事，其一曰「 性」 ；其二曰「 義」 。讓人性得到適當的安處與發輝；堅持捍衛道義、仁義等價值，義之所在，全力以赴，正是朱主席現在努力的方向。

基於上述的淺見，吾等有充分的理由相信朱立倫將秉持大公無私的心做好總教練，打贏這場關乎「戰爭與和平」、「生存與毀滅」的戰役。民進黨幾乎已確定由賴清德披掛上陣，藍營如果真的想要下架民進黨，就應該相信總教練的決定和安排，現在藍營就缺同心同德，只要願意團結一致，就能接續九合一的勝選，再次政黨輪替。

（作者為前考試院秘書長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※