美國在一個星期之內三家銀行倒閉，危機究竟有多嚴重？

現階段的初步答案是可大可小。因為目前為止，美國的銀行界呈現出來的不是資本不足，而是流動性不足，所以擔心的主要是市場擠兌炸鍋。

背景是這樣的。美聯儲在零利率政策多年之後，轉軌持續高速升息，導致去年年底美國銀行界帳面呈現高達6200億美元的未實現證券投資虧損。一些銀行陷入兩難之間，一方面不敢去出售債券以免實現虧損，可這樣一來便極為擔憂流動性不足。這是美國銀行界目前最普遍而嚴峻的心病，矽谷銀行只是一個引爆點。

這說明美國什麼問題？銀行界高達6200億美元的未實現證券投資虧損，問題規模如此明顯超大，又不是秘密沒有人知道，可美聯儲及其舊金山分行幾個月毫無意識，不做因應。

美國現在是由一批自以為是的、搞意識形態的人在做金融治理，側重於高談氣候及新能源政策、闊論ESG推行，而忘了監管機關本業的第一日常要務是對轄區各行做風險管控的監督。

操作面的具體問題，體現著政府政治正確領導和貨幣加財政政策的三大失敗，是美國當前金融界以及不僅只於金融界問題的根源和潛在嚴峻之處。

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