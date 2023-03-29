楊渡說《大學的脊梁》這書：

「它不僅是管中閔和台大的見證，也是一個時代不能遺忘的記憶。我們要記憶善良與義行，也要記下那些邪行之人、邪惡之事、邪道之害。如果我們對邪惡沉默，那那些邪惡就會反過來將我們淹沒。」

「一百年後，當時總統蔡英文找台大前校長陳維昭去總統府談話，……」

我想，這史話怎會扯到百年前呢？原來是國家第五任總統張作霖（袁、黎、馮、段），說就是少養5個師，也要辦所好大學。而可嘆的是，百年後，台灣省僭稱「國立」的台灣大學，卻被如此作賤。

我對東北大學倒可談談。現在東北大學的校名牌，就是我看著少帥張學良寫的，我再陪送到瀋陽，在原東北工學院掛起來。

張學良說，他本想像父親把兄弟馮德麟之子一樣，辦所「馮庸大學」。

九一八時，代理東北大學校長的寧恩承說：「東北大學，所以突飛猛進，來得快，主要還是錢。這個不得不歸功於張學良。一起手是張老帥，他們很有眼光，他們拿錢辦東北大學。

我經手的時候，我們是全國經費最多的。我們一年有160萬，清華只有70萬。那是美國庚子賠款，退還去做清華。南開大學只有30萬錢，北京大學也只有50萬。你拿這個數目字比，就知道我們算是很大的。

這應該歸功於張老帥和張少帥，他肯拿出錢來，他有眼光，看出來教育是很要緊。奉天省主席叫王永江，這個人與奉天政治上，有很大的關係。東北大學是他創辦的。」

張學良：「我父親去世了，我負責任的時候。我父親留下的遺產，我拿出大部分來，我要辦教育。我想辦一個大學，自己想辦一個大學。後來東北大學聽見這個事，他說我們東北大學也很需要錢，你把錢捐給我們，把東北大學好好擴充好不好？你何必再另辦一個，另起爐灶？

東北大學請我當校長，我這校長老爺，就是那麼回事。我就把這錢，約3千萬塊錢，捐給東北大學了。」

（圖／郭冠英提供）

東北大學是我小學校長高梓任教過的，她先生是郝更生，梁思成、林徽因也在那教書。

九一八那晚十點，他們就看著日本關東軍的砲彈從校園飛過，打在北大營。

張學良決定不抵抗，高梓就說他是紈絝子弟。

林徽因在東北時想去尋父親林長民的遺骨。林長民隨郭松齡反奉，事成將取代王永江出任奉天省主席。事敗隨郭出逃，被追到的騎兵擊斃。天亮，見有一蓄小鬍的屍體，騎兵師長穆春怕是日本人，會有外交糾紛，乃令用高梁桿把其焚毀，故林徽因也找不到其父的遺跡了。

高梓大概是民國40年來接竹師附小校長。她說，九一八後經國家動亂，她深感教育要從根本做起，所以我小時也有深刻的國家民族教育，德智體群，四維八德。

我當時小，當然不知道「竹師附小」原來有那麼深的日本原素。我只好像依稀記得，校門口一進來，還有座日本人騎馬銅像。我總覺得新竹還是有些日本味，建築牆上有美軍轟炸留下的彈孔。

我到了柯文哲選市長，才知道他祖父柯世元是我校的教務主任。柯說祖父在228時被迫害，後來死了7次。他每到228都要哭一番，也拒絕跟馬英九做「死亡之握」，就是說馬與國民黨，都是殘害台灣人的惡徒，蔣介石是元凶，所以他曾孫今年來道歉也不得「萬安。」

我後來聽同學說，柯世元還住在教職員宿舍，那是我小時很熟的地方，就在操場旁。操場則立了個好大的蔣總統畫像。那時我還想，高梓校長還蠻寬容的，還讓這記在安全局檔案，在228中打殺中國人最烈的惡徒住在我校？

到前些時看到資料，才知柯在228後，不但沒受懲處，還一直在「附小」教書，到43年去世。柯文哲說死時連個西裝都沒有。

我想：「我的老師當年是那麼窮苦嗎？」我們當初那小學，還是全省的樣版，可能因為高梓的關係，教師研習會很多老師都來參觀的，裡面還有個許水德。

我那小學很早就有選舉制度，我還當選過全校的副市長呢，市長卻給個漂亮的女生選去做了。這倒與現在本省的這種怪民主有點像。

這種228時打殺中國人的人，很難說是哪種人，日本、中國、台灣、美國？他們當家作主後，就要砍斷「中國的脊梁」。

楊渡說：「一百年後…，蔡英文想說服陳維昭重啟遴選，陳想說服蔡解決問題，彼此都說服不了對方。最後陳維昭說，可不可以請司法單位節制一點？他們到處約詢遴選委員和台大教授，讓台大教授感到很大心理壓力，這對學校很不好。結果你知道蔡英文怎麼回答？蔡說，『還好吧，他們只是用證人傳你而已，』我聽了心裡一驚，說，啊，他用證人傳陳維昭她都知道！這在我寫『大學脊梁』這個過程中，思之極恐。」

最後陳維昭面對蔡英文說了一句話：「我不能退讓，我要是退讓了，我以後怎麼做人？」

我則對朋友說：「荒謬至極，思之極恐？那范蘭欽、美國州占省政府、鄭大為不做愛國裁判、跆拳黑襪作弊、洪仲丘、太陽花、房思琪，台大打掉中國新聲音、夏瀛洲中國軍、吳斯懷退將去大陸、周泓旭、新黨青年軍匪諜、關掉中天、棒球經典賽全世界都應該Team Taiwan，到全民裝備AK-47，不都是這樣？」

台灣的社會有幾根脊梁？中國國民黨，連個反對黨都不敢做，只會退讓，靦腆附敵，多醜陋。

一切的荒謬至極，就是以反中為核心。