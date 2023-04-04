馬英九在武漢大學對年輕人演講。舉德國和法國為例說，不同文、不同種的兩個國家相互爭戰百年，世仇都可以化解，為什麼兩岸做不到？他提出的解決辦法，是當場邀請武漢大學的陸生今年夏天到台灣homestay，要讓兩岸的年輕人多接觸、多了解，增加一分友善，減少一分敵意。這場演講，說明了許多事。

馬英九用德國跟法國的關係，來比喻兩岸。不會是有意的把兩岸比喻成兩國的關係。而是直覺的，想以「世仇」的關係，來講化解仇恨的重要。因為，對國民黨來說，國共內戰下的國共兩黨，是有「世仇」的。我身邊一些外省的好朋友，都曾跟我講過，他們在大陸的家人，曾受過怎樣的磨難。唉，內戰就是這樣啊。國民黨也是抓、關、殺共產黨啊。

馬英九不是第一次以德法來形容兩岸關係。2016年他還在任，接見賓客時，就曾經講過一模一樣的話。可見，這樣的「世仇」感慨，於他，是多麼深植內心。所以，他的角度，是「化解世仇」的角度。而這樣的角度，對於台灣許多藍營的人，是特別可以接受的。台獨的人，很高興馬英九用德法兩國來形容兩岸，但不樂意「化解仇恨」。統派的人，則對德法論，不能認同。

以德法兩國關係，來比喻兩岸，當然是不倫不類的。德法種族不同，文化不同，國家不同，是兩國的關係。兩岸則是同文同種，同一國家，只是因為內戰分裂。但這是馬英九的執念，他就是堅持要這樣來形容兩岸。用這個來講他的論點。

他的論點是，人家那樣的世仇都可以化解了。沒有道理兩岸的仇恨不能化解。而他的解方，是年輕人多交流，就能降低敵意。

馬英九的解方有沒有道理？無論如何，兩岸多交流，總是好的。但是，交流能不能真正有效降低敵意，卻更需要大環境的長期配合。包括雙方的定位是什麼？雙方的目標是不是一致？還有，其中一方是不是一直執意在更改定位與目標？

兩岸自從在沒有停火協議，沒有和平協議的狀況下停火，至今交流，已經將近40年。九二共識，都已經31年了。但是，為什麼台灣對大陸的敵意，不斷升高呢？為什麼台灣反對統一，支持台獨的聲音，也不斷升高呢？

就以兩岸年輕人交流來說，台灣年輕人到大陸交流，大陸無比歡迎，但台灣當局這裡，各種阻礙與恐嚇。大陸年輕人到台灣交流，阻礙重重，卡關的，依然是台灣當局。不只年輕人，其實所有兩岸交流的障礙，都在台灣。而且台灣當局，還在不斷的提高障礙的高度。

交流了幾十年。特別是在馬執政的8年，在大陸全力配合下，兩岸交流，達到新高度。為什麼在馬英九執政時，發生太陽花反服貿？為什麼一舉冷凍了兩岸？為什麼台灣的台獨氣焰囂張？因為，馬英九的兩岸政策，無法真正為兩岸的交流紮根。反而為台獨添磚加瓦。當政策為台獨提供源源不絕的種子，兩岸關係，當然只會倒退。

馬英九的大陸行，為兩岸冰凍的關係，溫了一把。但我們還是要看仔細。兩岸關係，到底是為什麼會冰凍？台灣人，能不能在鋪天蓋地的台獨氛圍與洗腦裡，醒過來？能不能在美國的掌控裡逃脫？（作者為作家）

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