外交部內爆料 蘇啟誠生前檢討報告曝光

2018年09月19日 17:23 中時 陳建瑜

我駐大阪辦事處處長蘇啓誠14日輕生後，政府宣示積極打擊假新聞，駐日代表謝長廷今還召開記者會強調，要幫蘇啓誠討一個清白。不過，外交部內部有人向本報爆料，我駐大阪辦事處10日向外交部電報的檢討報告。

本報獲此電報內容後，向2名政府知情人士求證，並獲得證實的確有這份電報，內容確實無誤，且外交部並未直接否認。

這份電報中，詳細描述關西颱風後，陸方派員及派車的說明，並坦承「由於大陸籍旅客眾多，大陸駐阪人員確有派員前往泉佐野車站關切。本處未派員前往車站或港口關心國人，讓國人有感，難辭其咎。」

大阪辦事處在檢討與反省中，提及「本處欠缺高度警覺心，未即時派員前往關心、慰問致遭批評，本處將以此為教訓，今後將採取更積極、主動作為，讓國人感受到政府的關心。」

電報結語明確寫道，「本處因未能及時提供滿意協助，指責本處同仁服務態度不佳，輿論趁勢大肆撻伐，嚴重損及鈞部形象及政府整體信譽，本處蘇啟誠處長未能採取適時、適切對應措施，深感有愧職守，願坦然受處。」

據悉，這份檢討報告傳回外交部後，外交部內在台北已召開處分會議，蘇啟誠在輕生前已被告知，蘇輕生隔天15日，我駐日本6個辦事處原準備到大阪辦事處召開檢討會。

對此，外交部表示，針對媒體稱掌握所謂外交部電報內文事，「不做評論」，但前已多次呼籲特定媒體自重，勿持續消費此一不幸事件，對於外界無端指控深表遺憾。

以下為我駐大阪辦事處傳回外交部檢討報告：

駐大阪辦事處電報

OSA0160

107.09.10

電文1頁、附件4頁，共五頁

事由：陳報有關本處處理強颱燕子疏失檢討報告。

外交部鈞鑒（特急、天災案）：鈞部T1191號電奉悉。本處第OSA0153號、OSA0156號二電均諒蒙 鈞詧。

一、......

二、......

駐大阪辦事處（已分電駐日本代表處）

——

駐大阪辦事處處理強颱燕子疏失檢討報告

107年9月10日

一、本案發生經過：......

二、本處相關作為：......

三、國人質疑部份之說明

（一）......

（二）......

（三）陸方派員、派車前往關切陸客事：4日關西機場因應颱風來襲宣佈下午之後關閉，在此之前即有多批大陸旅行團已抵達機場,人數達750人。5日上午大陸航空公司人員乃將大陸、港、澳及32名我國籍旅客集合後搭乘機場接駁巴士至11公里外泉佐野車站，惟對外宣稱巴士是大陸駐阪領事館提供的。事後經了解係免稅商店為招攬客人派車將旅客送往大阪市中心。由於大陸籍旅客眾多,大陸駐阪人員確有派員前往泉佐野車站關切。本處未派員前往車站或港口關心國人,讓國人有感,難辭其咎。

四、檢討與反省：

（一）......

.......

（四）採取更積極主動作為:陸方駐阪人員主動前往向脫困後旅客致意，本處欠缺高度警覺心,未即時派員前往關心、慰問致遭批評,本處將以此為教訓,今後將採取更積極、主動作為,讓國人感受到政府的關心。

（五）......

結語：此次強颱燕子造成滯留國人束手無策，本處因未能及時提供滿意協助,指責本處同仁服務態度不佳,輿論趁勢大肆撻伐,嚴重損及鈞部形象及政府整體信譽，本處蘇啟誠處長未能採取適時、適切對應措施,深感有愧職守，願坦然受處。本處同仁今後人仍將盡力協助滯留國人早日順利平安返國。

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(中時 )