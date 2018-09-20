台北》姚文智民調飆上92％？ 丁守中狂笑反問「你說呢」

2018年09月20日 13:05 中時 楊佳穎

年底選戰逼近，台北市長一役，電視節目主持人彭文正在臉書PO出一份民調數字，其中民進黨台北市長參選人姚文智獲得92.65%支持度，大勝台北市長柯文哲的3.24%、國民黨參選人丁守中的2.64%，引發討論。對此，丁守中20日受訪時先是「哈哈哈哈哈」放聲大笑，還反問記者「你說呢？」但真的有90幾%也滿好的。

丁守中20日上午出席全國公教軍警消人員力挺丁守中競選台北市長團結誓師大會，另有黨主席吳敦義、立委王育敏、曾銘宗、江啟臣及市議員吳志剛、郭昭巖、王鴻薇等人出席。

對於柯文哲拉攏軍公教，並有1/4國民黨支持柯文哲一說，丁守中受訪表示，非常感謝軍公教退警等協會幫自己辦後援會造勢，而現在除了藍綠，也要用好的政策、台北發展的願景來爭取中間選民支持，「看選舉結果就知道，相信藍營會團結」。

至於柯文哲向軍公教示好，是否有危機感？丁守中笑說，相信軍公教長期以來都是國家中堅、社會棟樑，應該了解整體國家未來發展趨勢，需要怎樣的台北市長，「我當然相信我絕對比柯文哲更了解國際大環境變化，了解台灣情形及兩岸關係、未來」。他還說，柯文哲的5萬職缺是騙人的，「不要選前再騙票了，軍公教不會這麼容易上當！」

媒體追問，上午到士林掃街拜票，是否有意積極回防？丁守中則說，現在就每天依照步驟、衝鋒陷陣，一步一腳印全力衝刺。

另外，談到前總統陳水扁出任姚文智選舉顧問，丁守中重申，扁一再挑戰中監底線，民進黨政府睜一隻眼閉一隻眼，司法已變成打擊異己工具，扁早就應該回到監獄。他說，姚文智向一個國際認證的貪污犯尋求市政顧問，這是笑死人的事情。

(中時 )