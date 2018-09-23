土豪看過來！俄航天集團繞月旅行 每位50億

聯盟號飛船與聯盟-MS運載火箭在拜科努爾航天中心組裝，準備載運太空人到國際太空站。（圖／能源火箭航天集團）

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中時電子報

在美國太空探索公司(SpaceX)宣布首位商業繞月飛行乘客之後，俄羅斯能源火箭航天集團(RSC Energia)公司也準備為遊客提供搭乘聯盟號(Soyuz)飛船繞月旅行服務。這家俄國公司並未像馬斯克一樣對外隱瞞繞月旅行實際成交價格，它向媒體表示每個座位的價格約為1.5至1.8億美元（合台幣47至56億元）。

俄羅斯航天領域的消息人士向衛星通訊社表示，能源火箭航天集團公司已多年籌備搭載聯盟號飛船繞月飛行的項目，包括向遊客提供此類服務。不過考慮到項目的成本升高，票價比原先的有小幅上漲，價格為1.5至1.8億美元。

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他提醒說，起初是俄羅斯能源火箭公司和美國太空旅遊公司(Space Adventures)提供繞月飛行旅遊項目進入商業市場的價格是每位1.5億美元，但由於需求不足，票價曾下調至1.2億美元。

報導說，此一商業繞月旅行使用聯盟-2號火箭從哈薩克斯坦拜科努爾航天中心(Kosmodrom Baykonur)發射，將「聯盟MS」號飛船送入地球軌道。而從「東方」航天中心發射的安加拉(Angara)運載火箭將轉入軌道用的火箭助推模組發射升空，雙方都將先停靠在國際空間站軌道上，然後再飛向月球。預計飛行一周左右後抵達月球，在月球上方數百公里的軌道上繞月飛行。

SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)在17日晚間於官網上直播揭曉全球首位繞行月球的神祕觀光客身分，他是日本線上購物網站ZOZOTOWN創辦人前澤友作（Yusaku Maezawa）。他將是1972年阿波羅登月計畫結束後，將近半世紀以來首位重返月球的地球人，按計劃他將於2023年搭乘體型龐大的「大獵鷹火箭」(Big Falcon Rocket,BFR）前往月球。

在媒體提問這趟繞月旅行的花費時，馬斯克未明確回答，只說前澤友作「花了非常大一筆錢」。

(中時電子報)

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文章來源：消息人士：俄航天集團以每個座位1.5至1.8億美元的價格提供繞月飛行的服務

文章來源：Russia’s RSC Energia Ready to Offer Tourists Moon Flights – Source

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